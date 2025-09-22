Putin'den Trump'a Yeni START Anlaşması İçin Uzatma Teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a iki ülkenin nükleer silahlarının sayısını sınırlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START) 1 yıl uzatılmasını teklif etti.

Rusya ve ABD arasında nükleer silahların sayısını sınırlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START) 5 Şubat'ta sona ermesi beklenirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ABD Başkanı Donald Trump'a yeni bir teklif geldi. Putin, Trump'a anlaşmanın 1 yıl daha uzatılmasını teklif etti. Putin, önerisinin küresel nükleer silahların yayılmasının önlenmesi çıkarlarına uygun olduğunu ve ABD ile silah kontrolü konusunda diyaloğu teşvik edebileceğini belirterek, "Rusya, 5 Şubat 2026'dan sonra bir yıl boyunca Yeni START Anlaşması kapsamındaki sınırlamalara uymaya devam etmeye hazırdır. Daha sonra durumun analizine dayanarak, bu gönüllü kendi kendimize koyduğumuz kısıtlamaları sürdürüp sürdürmeyeceğimize karar vereceğiz. Bu önlem, yalnızca ABD de benzer şekilde hareket ederse ve mevcut caydırıcılık dengesi kapasitesini zayıflatacak veya ihlal edecek adımlar atmazsa uygulanabilir olacaktır" dedi.

Dünyadaki en büyük nükleer silah cephaneliğine sahip ülkeler olan Rusya ve ABD, anlaşma ile konuşlandırdıkları nükleer savaş başlığı sayısını bin 550 ile sınırlandırıyor. - MOSKOVA