Putin'den, ölen askerlerin ailelerine 81 bin 500 dolar maddi yardım - Haberler

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Putin'den, ölen askerlerin ailelerine 81 bin 500 dolar maddi yardım

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Putin'den, ölen askerlerin ailelerine 81 bin 500 dolar maddi yardım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ve Ukrayna gibi savaş bölgelerinde ölen ulusal muhafızların ailelerine 81 bin 500 dolar maddi yardım sağlanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ve Ukrayna gibi savaş bölgelerinde ölen ulusal muhafızların ailelerine 81 bin 500 dolar maddi yardım sağlanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Rusya, Suriye ve Ukrayna gibi savaş bölgelerinde ölen askerlerin ailelerine para yardımı yapacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, savaş bölgelerinde ölen ulusal muhafızların ailelerine 81 bin 500 dolar maddi yardım sağlanmasını öngören kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Yayınlanan kararnamede, "Rusya Federasyonu Ulusal Muhafız Birlikleri'nde Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde, Suriye'de ve Ukrayna'da ölen özel polis ve askerlerinin ölümü ve yaralanmaları durumunda 1 kereye mahsus olarak bu kişilerin ailelerine 5 milyon ruble tutarında eşit paylaştırılmak üzere yardım sağlanır" denildi.

Putin'in imzaladığı kararname ile 2016 yılında kurulan Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), 340 bin personeli bünyesinde barındırıyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri'nden ayrı olarak faaliyet yürüten birlik Rusya sınırlarının yanı sıra Suriye'de ve Ukrayna'da faaliyetlerini sürdürüyor.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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