Putin'den Kuzey Kore'ye Teşekkür: Askerlerinin Kahramanlıklarını Takdir Ediyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesindeki "yardımları" için Kuzey Kore'ye teşekkür ederek, "Kuzey Koreli askerlerin kahramanlıklarını, mükemmel eğitimlerini, Rus askerleri ile omuz omuza savaşarak anavatanımızı kendi toprakları gibi savunurken gösterdikleri kararlılığı takdir ediyoruz" dedi.

Kuzey Kore, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğini ilk kez doğrulamış, Rusya'ya asker gönderme kararının bizzat ülke lideri Kim Jong-Un tarafından alındığı vurgulanmıştı. Kuzey Kore'nin bu açıklamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesindeki "yardımları" için Kuzey Kore'ye teşekkür etti. Putin, "Kuzey Koreli askerlerin kahramanlıklarını, mükemmel eğitimlerini, Rus askerleri ile omuz omuza savaşarak anavatanımızı kendi toprakları gibi savunurken gösterdikleri kararlılığı takdir ediyoruz. Görevlerini onur ve cesaretle yerine getirdiler" dedi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a da özel olarak teşekkür eden Rus lider, "Kuzey Koreli dostlarımız dayanışma, adalet ve gerçek bir yoldaşlık duygusuyla hareket etti. Bunu çok takdir ediyoruz ve şahsen Devlet İşleri Komitesi Başkanı Yoldaş Kim Jong-un'a, ayrıca tüm Kuzey Kore liderliğine ve halkına içtenlikle minnettarız" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore Rusya'nın Kursk bölgesine asker göndermişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz Haziran ayında Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın "Taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı" da içerdiğini açıklayan Putin, "Rusya, imzalanan bu anlaşma uyarınca Kuzey Kore ile askeri-teknik işbirliğini göz ardı etmemektedir" ifadelerini kullanmıştı. Gelişmelerin ardından Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ortaya çıkmıştı. Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna'ya karşı savaştığı ve büyük kayıplar verdiği açıklansa da, Kuzey Kore söz konusu asker sevkiyatını resmi olarak uzun süre doğrulamamıştı. - MOSKOVA