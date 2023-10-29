Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100. yıl mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle birçok ülke tarafından mesajlar yayınlanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi. Putin mesajında, "Değerli dostum, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 100'üncü yılı münasebetiyle en içten tebriklerimi kabul etmenizi rica ederim. Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir. Çeşitli alanlardaki işbirliği iyi sonuçlar veriyor ve büyük ortak projeler sistematik olarak hayata geçiriliyor" ifadelerini kullandı.

Putin mesajında Rusya ve Türkiye'nin dış politikadaki çabalarından da bahsederek, "Moskova ve Ankara, bölgesel ve küresel gündemdeki önemli konuların ele alınmasına yönelik çabalarında başarıyla işbirliği yapıyor. Dost halklarımızın faydasına ve daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşası adına ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle sürekli geliştirmeye devam edeceğimizden eminim" dedi.

Kremlin Basın Servisi tarafından yayımlanan mesajda Putin, Türk halkına mutluluk ve refah diledi. - MOSKOVA