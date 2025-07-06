Putin'den ABD ile İlişkiler Üzerine Tarihi Açıklamalar

Putin'den ABD ile İlişkiler Üzerine Tarihi Açıklamalar
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na atıfta bulunarak Rusya'nın ABD'yi desteklediğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin tarih boyunca dostane olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kurulmasıyla sonuçlanan Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na değinerek, "Bizim her zaman, çok uzun bir süre boyunca ABD ile çok dostane ve kendine özgü ilişkilerimiz oldu. Onların Büyük Britanya'dan bağımsızlık arzularını destekledik. Silah tedarik ettik. Maddi olarak da yardım ettik" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile ilerleyen ilişkilere yönelik açıklamalarda bulundu. Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin tarih boyunca dostane olduğunu belirten Putin, 1775-1783 yılları arasında yapılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulmasıyla sonuçlanan Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı örnek gösterdi. Rus gazeteci Pavel Zarubin ile yaptığı röportajda Britanya'nın 13 Amerikan kolonisinin İngiltere'ye başkaldırarak bağımsızlıklarını ilan ettikleri savaşta ABD'yi desteklediklerini belirten Putin, "Bizim her zaman, çok uzun bir süre boyunca ABD ile çok dostane ve kendine özgü ilişkilerimiz oldu. Onların Büyük Britanya'dan bağımsızlık arzularını destekledik. Gerçekten de silah tedarik ettik. Maddi olarak da yardım ettik" dedi.

İç savaş sırasında Kuzey ile Güney arasında Kuzey Amerika'yı desteklediklerini belirten Putin, "Dolayısıyla bu anlamda da bizi birleştiren bir şeyler buluyorduk" ifadelerini kullandı.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı

Amerikan Bağımsızlık Savaşı (1775-1783), Britanya'nın 13 Amerikan kolonisinin İngiltere'ye karşı başkaldırarak bağımsızlıklarını ilan ettikleri savaştır. Koloniler, yüksek vergiler ve siyasi temsil eksikliği gibi nedenlerle İngiltere'ye karşı ayaklandı. Savaş 1775'te silahlı çatışmalarla başlarken, 1776'da koloniler Bağımsızlık Bildirisi yayımlayarak kendilerini Amerika Birleşik Devletleri olarak ilan etti. Başlangıçta güçlü olan İngiliz ordusuna karşı Amerikalılar, Fransa, İspanya ve Hollanda'nın desteğiyle mücadele etti. 1781'de Yorktown Savaşı'nda İngilizler büyük bir yenilgi aldı. Savaş, 1783'te imzalanan Paris Antlaşması ile sona erdi ve İngiltere, Amerika'nın bağımsızlığını resmen tanıdı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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