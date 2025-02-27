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Putin'den ABD ile İletişim Mesajı: Umut Verici Temaslar

Putin'den ABD ile İletişim Mesajı: Umut Verici Temaslar
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD yönetimiyle ilk temasların umut verici olduğunu ve karşılıklı çalışma arzusunun bulunduğunu ifade etti. Putin, bu ilişkilerin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD yönetimiyle ilk temasların umut verici olduğunu ve karşılıklı çalışma arzusunun bulunduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) toplantısında konuştu. Putin, ABD ile başlayan görüşmelere yönelik, "Hepimiz dünyanın ne kadar hızlı değiştiğini, dünyadaki durumun ne kadar değiştiğini görüyoruz. Bu meyanda yeni ABD yönetimiyle ilk temasların umut verdiğini belirtmek isterim. Burada devletlerarası ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, biriken devasa boyuttaki sistemsel ve stratejik sorunların kademeli olarak çözülmesi yönünde çalışmak gibi karşılıklı niyet söz konusu. İşte bu sorunlar zamanında Ukrayna ve diğer bölgesel krizleri tetikledi" ifadelerini kullandı. Putin, "Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden başlamasının herkesi memnun etmediğini anlıyoruz. Bazı Batılı elitler hala dünyadaki istikrarsızlığı sürdürmeye kararlı. Bu güçler, başlamış olan diyaloğu bozmaya ya da tehlikeye atmaya çalışacaklardır, bunu görüyoruz. Bunu göz önünde bulundurarak bu tür girişimleri engellemek için diplomasi ve özel servislerin bütün imkanlarını kullanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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