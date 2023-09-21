Putin, Çin ile İşbirliği Yapmaya İstekli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası adalet ve hakkaniyeti korumak amacıyla Çin ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını belirtti.

ST. PETERSBURG, 21 Eylül (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tek kutuplu hegemonya ve blok cepheleşmesine karşı koymak ve uluslararası adalet ve hakkaniyeti korumak üzere ülkesinin Çin ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu belirtti.

Putin, Çarşamba günü St. Petersburg'da Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi, Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Rusya'nın Batılı ülkeler tarafından uygulanan tek taraflı yaptırımların etkileriyle başa çıktığını ve ekonomisinin bu yıl toparlanarak normal şekilde işlemeye başladığını söyleyen Putin, ülkesinin Çin ile planlamayı güçlendirmeye ve tatbiki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Putin, mevcut uluslararası durumdaki değişimin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in dünyanın yüzyılda görülmemiş büyük değişimlerden geçtiği yönündeki stratejik değerlendirmesini tamamen doğruladığını belirtti. Rusya, Çin ve diğer ülkelerin ortak çabaları sayesinde BRICS'in bu yıl üye sayısını başarılı şekilde artırarak blok işbirliğini yeni bir düzeye taşıdığını ifade eden Putin, Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS mekanizması gibi çok taraflı çerçevelerde Çin ile yakın koordinasyonu sürdürmeye, tek kutuplu hegemonya ve blok cepheleşmesine karşı koymaya ve uluslararası adalet ve hakkaniyeti korumaya istekli olduklarını vurguladı.

Wang ise ziyareti sırasında Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği konusunda kapsamlı görüşmeler yaptığını belirtti.

Bakan, karmaşık bir uluslararası durumla karşı karşıya olan dünyanın çok kutupluluğa doğru hızla ilerlediğini, ekonomik küreselleşmenin zorluklara rağmen ilerleme kaydettiğini, tek taraflı eylemlerin sürdürülemez olduğunu ve hegemonyacı anlayışın taraftar bulamadığını ifade etti. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve Rusya'nın, küresel kalkınma ve ilerlemenin desteklenmesinde önemli sorumluluklar taşıdığına işaret eden Wang, her iki tarafın da çok taraflı stratejik işbirliğini güçlendirmesi, meşru hak ve menfaatlerini koruması ve uluslararası düzeni adalet ve hakkaniyet doğrultusunda ilerletmek üzere çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

İki taraf görüşmede ayrıca mevcut uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ukrayna meselesine değinen Putin, Rusya'nın bu meseleyi diyalog ve müzakere yoluyla çözme isteğini yineledi.

Rusya ziyareti sırasında 18. Çin-Rusya stratejik güvenlik istişaresine de eş başkanlık eden Wang ayrıca Çin, Rusya ve Moğolistan'ın üst düzey temsilcileri arasında düzenlenen güvenlik konulu toplantıya katıldı ve Lavrov ve Moğolistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Jadamba Enkhbayar ile ayrı ayrı görüştü.