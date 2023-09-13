Putin, Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing ile Vladivostok'ta bir araya geldi. Putin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e selamlarını iletti ve Çin'e teşekkür etti. İkili ilişkilerin geliştiğini belirten Putin, işbirliğinin geleceğine güvendiğini dile getirdi.

VLADIVOSTOK, 13 Eylül (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8. Doğu Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Rusya'da bulunan Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing ile Salı günü Vladivostok kentinde bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Zhang'dan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e en içten selamlarını iletmesini isteyen Putin, foruma katılmak üzere Rusya'ya üst düzey bir heyet gönderen Çin'e teşekkür etti.

Rusya ve Çin'in ortak çabalarıyla ikili ilişkilerin tarihindeki en iyi döneme girdiğini belirten Putin, ekonomi ve ticaret gibi çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinin sorunsuz şekilde geliştiğini ve iki ülke arasındaki yerel işbirliğinin yükselişte olduğunu kaydetti.

Uzak Doğu'nun kalkınmasının iki ülke arasındaki işbirliği için yeni bir büyüme noktası oluşturduğunu söyleyen Putin, ikili ilişki ve çeşitli alanlarda işbirliğinin geleceğine yönelik güvenini dile getirdi.

Zhang ise öncelikle Putin'e Xi'nin içten selamlarını ileterek, 8. Doğu Ekonomik Forumu toplantısı dolayısıyla tebriklerini sundu.

İki ülke liderinin ikili ilişkilerin gelişimine yön verdiğini kaydeden Zhang, Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının yeni dönem için üst düzey faaliyetlerini sürdürdüğünü ve çeşitli alanlardaki işbirliğinde sağlam bir gelişme ivmesinin yakalandığını ifade etti.

Zhang, Xi'nin Mart ayında Rusya'ya yaptığı ziyaretin verimli sonuçlar doğurduğunu hatırlattı.

Başbakan yardımcısı, yeni sonuçlar elde etmek için Çin-Rusya işbirliğinin sürekli gelişimini teşvik etmek amacıyla, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, kalkınma fırsatlarını paylaşmak, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek, bölgesel kalkınma stratejilerinin koordinasyonunu ve sinerjisini güçlendirmek, ayrıca iki ülke arasındaki yerel işbirliği mekanizmalarının tam olarak işletilmesini sağlamak üzere Rusya ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Rusya'daki temasları sırasında 8. Doğu Ekonomik Forumu'nun genel oturumuna katılan Zhang, Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ve Primorski Krayı Valisi Oleg Kozhemyako ile bir araya geldi. Zhang ayrıca, Çin'in finanse ettiği işletmeler tarafından inşa edilen ikili işbirliği projelerini de denetledi.