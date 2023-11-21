Putin: BRICS Başkanlığı Döneminde İsrail-Filistin Sorununu Çözmek İçin Temaslar Başlatacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS başkanlığı döneminde İsrail-Filistin sorununun çözümü için temaslar başlatacaklarını açıkladı. BRICS liderleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırıları ele almak üzere olağanüstü toplandı. Putin, ABD'nin arabuluculuk görevini tekeline almak istediğini ve Rusya'nın fırsatçı bir tutum içinde olmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "BRICS başkanlığı dönemimizde İsrail- Filistin sorununun çözümü için temaslar başlatacağız" dedi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu liderleri İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırıları ele almak için olağanüstü toplandı. Video konferans yoluyla gerçekleşen toplantıya BRICS Dönem Başkanı Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hindistan Dışişleri Bakanı Subramaniam Jaishankar, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katıldı.

"BRICS başkanlığı dönemimizde İsrail - Filistin sorununun çözümü için temaslar başlatacağız"

Toplantıda konuşan Putin, 2024 yılından itibaren BRICS dönem başkanlığının kendilerine geçeceğini hatırlatarak, "Meslektaşım az önce çok sayıda çocuğun ölümünden bahsetti. Bu çok korkunç bir şey ancak çocuklara anestezi uygulanmadan yapılan ameliyatları izlediğinizde bu, kötü duygular uyandırıyor. Binlerce insanın hayatını kaybetmesi, sivil nüfusun kitleler halinde yerinden edilmesi ve ortaya çıkan insani felaket en ciddi kaygıya yol açıyor. İsrail - Filistin çatışmasının daha da genişlememesi için BRICS bünyesinde tartışmaya devam etmenin son derece yararlı olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir itirazın bulunmaması durumunda önümüzdeki yıl Rusya başkanlığında temaslar başlatacağız" dedi.

"ABD arabuluculuk görevini tekeline almak istiyor"

Filistin topraklarındaki sivil ölümlerden ABD'nin de sorumlu olduğunu dile getiren Putin, "Tüm bu olaylar ABD'nin, İsrail - Filistin anlaşmazlığında arabuluculuk görevini tekeline alma arzusunun ve Orta Doğu'daki uluslararası arabuluculardan oluşan dörtlünün faaliyetlerini engellemesinin doğrudan bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın tutumu tutarlıdır ve fırsatçı değildir"

Buna karşı kendilerinin fırsatçı bir tutum içinde olmadığını dile getiren Putin, "Rusya'nın tutumu tutarlıdır ve fırsatçı değildir. Şiddetin azaltılması, ateşkes ve İsrail - Filistin çatışmasına siyasi çözüm bulunması amacıyla uluslararası topluma ortak çaba gösterme çağrısında bulunuyoruz. BRICS ülkeleri ve bölge ülkeleri de bu çalışmada kilit rol oynayabilir" dedi.

Gazze Temas Grubu Moskova'da bir araya geldi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Zirvesi'nde Türkiye'nin önerisiyle oluşturulan Gazze Temas Grubu ise bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da toplandı. Orta Doğu dörtlüsü çabalarının bu çatışmalarda yetersiz olduğuna dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, ABD, Avrupa Birliği ve BM'nin Arap Birliği ile koordinasyon halinde çalışması batılı ülkeler ve Washington'un sorumluluk almaması nedeniyle gerçekleşmedi. İki devletli karara dayalı, uzun vadeli, sürdürülebilir çözümün şartlarının mutabakatı için bir 'dış destek' mekanizması oluşturmayı düşünürken, böyle bir mekanizmanın gerçek anlamda temsili sağlamasını ve mevcut aleni durumu tam anlamıyla hesaba katmasını çok ciddiye almalıyız" dedi.

Lavrov ayrıca, Orta Doğu ülkelerinin çatışmanın sonlanması için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurgularken, Rusya'nın da 1967 yılındaki sınırlar dahilinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından yana olduğunu yineledi. - MOSKOVA