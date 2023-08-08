Putin, Batılı Ülkelerle Vergi Anlaşmalarını İptal Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dost olmayan ülkelerle yapılan vergi anlaşmalarındaki bazı hükümleri iptal etti. Karara göre, gelir ve varlıklara yönelik çifte vergilendirmeleri kapsayan anlaşma hükümleri iptal edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da ilgili ülkelere iptallere ilişkin bilgileri iletecek.