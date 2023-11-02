Putin: Batı'nın yaptırımları artabilir, sabotajlara hazır olmalıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının yoğunlaşmasını beklediğini ve ülkenin hayati önem taşıyan altyapılara yönelik sabotajlara hazır olması gerektiğini belirtti. Putin, ekonomi kurumlarının başkanlarıyla yaptığı toplantıda, ülke ekonomisinin istikrarlı şekilde geliştiğini ancak yaptırım potansiyelinin tükenmesi nedeniyle Batı'nın daha agresif önlemlere başvurabileceği uyarısında bulundu.

VLADİVOSTOK, 2 Kasım (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının yoğunlaşmasını beklediğini ve ülkesinin hayati önem taşıyan altyapılara yönelik sabotajlara hazır olması gerektiğini belirtti.

Putin, Çarşamba günü ekonomi kurumlarının başkanlarıyla yaptığı toplantıda, Batı'dan gelen baskılara rağmen ülke ekonomisinin istikrarlı şekilde geliştiğini söyledi.

2023'ün ilk dokuz ayında gayrisafi yurtiçi hasılanın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 büyüdüğünü kaydeden Putin, maaşların reel anlamda yüzde 7,5 arttığını ve işsizlik oranının yüzde 3 seviyesiyle düşük seyrettiğini vurguladı.

Tüm bunlara rağmen, yaptırım potansiyelinin tükenmesi nedeniyle Batı'nın daha agresif önlemlere başvurabileceği uyarısında bulunan Putin, bazı Batılı politikacıların Rusya'ya tornavida, iğne ve diğer maddelerin ithalatına yasak getirme önerisinden örnek verdi.

Putin, "Zaten, ıvır zıvır ne kadar az olursa o kadar iyi. Böylece büyük Avrupa kentlerinden bize tahtakurularının ihraç edilmesi ihtimali de azalmış olur" dedi.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca boru hatları, enerji santralleri veya iletişim ağları gibi hayati önem taşıyan altyapı unsurlarına sabotaj eylemleri düzenlenebileceğine dair endişelerini dile getirdi.

Hükümete ve Rusya Merkez Bankası'na ekonomi için ana risklerden biri olan enflasyonu düşürmek üzere eşzamanlı ve etkili şekilde hareket etmeleri talimatını veren Putin, üretim, teknoloji ve insani kalkınmaya yönelik iş yatırımlarını da desteklemelerini istedi.

Putin, Rusya'nın uzun vadeli büyümeyi ve ekonomik bağımsızlığı sağlaması için bu önlemlerin kilit önemde olduğunu belirtti.