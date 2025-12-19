Putin: 'Batı, bize karşı saygılı olursa askeri operasyonlara gerek kalmaz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı, bize karşı saygılı olursa yeni özel askeri operasyonlara gerek kalmaz. Biz de gelecek yıl askeri çatışmalardan uzak, barış içinde yaşamayı çok isteriz. Ukrayna'nın seçim güvenliğinin nasıl sağlanabileceğini değerlendirmeye hazırız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılsonu basın toplantısında 2025 yılını değerlendirdi. Rusya'nın iç politikalarından Rusya- Ukrayna Savaşı'na kadar birçok konuda soruya yanıt veren Putin, ayrıca batılı ülkeler ile yaşadıkları gerilime dair de mesajlar verdi. Rus lider, yaklaşık 4 buçuk saat süren basın toplantısında gazetecilerin yanı sıra Rus halkının da sorularına yanıt verdi. Rus ordusunun Ukrayna'da sürdürdüğü özel askeri operasyonlarda NATO ve batılı ülkeleri sorumlu tutan Putin, "Doğuya doğru tek bir santim bile NATO genişlemesi olmayacağını söylemişlerdi. Batılı siyasetçiler durumu bu hale kendi elleriyle getirdiler. Gerilimi artırmaya devam ediyorlar. NATO'nun doğuya doğru genişlemesinde yaptığınız gibi bizi aldatmazsanız ve bize karşı saygılı olursanız yeni özel askeri operasyonlar olmaz" ifadelerini kullandı.

Batılı hükümetlerin kendi hatalarını örtbas etmek için Rusya'yı "düşman" göstermeye çalıştığını da savunan Putin, "Bizim Avrupa'ya saldırmayı planladığımız saçmalık. Bu kendi iç politik nedenlerle düşman imajı yapılmak için yapılıyor. Batılı hükümetler yıllardır sistematik olarak hem ekonomik hem de sosyal politikalarındaki hatalarını örtbas etmek için Rusya'yı düşman olarak göstermeye çalışıyor" diye konuştu. Rusya'nın batılı ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu da ekleyen Putin, "Avrupa, İngiltere ve ABD ile çalışmaya hazırız. Ancak eşit şartlarda" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'nın Rus varlıklarını ele geçirme çabaları hırsızlıktır"

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus varlıklarını Ukrayna tarafına aktarılması yönünde karar alma sürecini "hırsızlık" olarak değerlendiren Putin, "Hırsızlık uygun bir terim değil. Hırsızlık mülkün gizlice ele geçirilmesidir. Ancak ülkemizde bunu açıkça yapmaya çalışıyorlar. Bu, gün ışığında yapılan bir soygun. Bu soygun neden gerçekleştirilemiyor? Çünkü sonuçları soyguncular için çok ağır olabilir" ifadelerini kullandı.

AB'nin bu kararını "darbe" olarak yorumlayan ve gelecekte birçok ülkenin böyle bir sorunla karşılaşabileceğine de dikkat çeken Putin, "Bu sadece imajlarına bir darbe değil, euro bölgesine olan güvenin sarsılması ve Rusya'nın yanı sıra başta petrol üreten ülkeler olmak üzere birçok ülkenin altın ve döviz rezervlerini euro bölgesinde saklaması gerçeğinin de zedelenmesidir. Bu bir kez başladığında, çeşitli bahanelerle tekrarlanabilir" şeklinde konuştu.

Putin, bu süreçte kendilerinin haklarını korumaya devam edeceğini vurgulayarak, "Ne çalarlarsa çalsınlar ve bunu nasıl yaparlarsa yapsınlar, eninde sonunda geri vermek zorunda kalacaklar. Ama her şeyden önce, öncelikle mahkemelerde çıkarlarımızı savunacağız. Siyasi kararlardan bağımsız bir yargı yetkisi bulmaya çalışacağız" dedi.

"Doğu Avrupa ülkeleri Kaliningrad'ı kuşattı"

Putin, Doğu Avrupa ülkelerinin, Rusya'nın ana sınırlarıyla bağlantısı olmayan Kaliningrad kentini kuşattığını savunarak, "Kaliningrad bölgesi ablukaya alma girişimi, çatışmayı benzeri görülmemiş bir seviyeye, büyük ölçekli bir askeri çatışmaya dönüştürür. Eğer bize karşı tehdit oluştururlarsa, bu tehditler ortadan kaldırırız. Herkes bunu anlamalı" dedi.

"Gelecek yıl barış içinde yaşamayı çok isteriz"

Son dönemlerde Ukrayna ile barış görüşmeleri yapılması konusunda gösterilen çabalara da değinen Putin, Rusya olarak barışa istekli olduklarını belirtti. Putin, "Biz de gelecek yıl askeri çatışmalardan uzak, barış içinde yaşamayı çok isteriz. Ayrıca tekrarlamak isterim, tartışmalı konuları müzakere yoluyla çözmeyi istiyoruz ve bunun için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Kendilerinin uzun vadeli bir barış anlaşması yapmak için de çabaladığını ekleyen Putin, "Çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak gerekiyor. Böyle bir şeyin tekrarlanmaması, barışın uzun ömürlü ve sürdürülebilmesi için çabalayacağız" şeklinde konuştu.

Bu süreçte Ukrayna tarafının henüz barışa hazır olmadığını gördüklerini vurgulayan Putin, "Şu ana kadar Ukrayna'dan barış görüşmelerine yönelik böyle bir hazırlık görmüyoruz. Ancak yine de Kiev rejimi de dahil olmak üzere bazı sinyaller görüyoruz ki, bir tür diyaloğa girmeye hazırlar. Söylemek istediğim tek şey şu: Her zaman dile getirdiğimiz gibi, bu çatışmayı barışçıl bir şekilde, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda belirttiğim ilkeler temelinde ve bu krize yol açan temel nedenleri ele alarak sona erdirmeye hazırız ve istekliyiz" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'da seçim güvenliğini sağlama konusu üzerinde düşünmeye hazırız"

Rusya'nın, Ukrayna'daki Donbas bölgesinde ele geçirdiği bazı bölgelerde seçimler yaptığını ve Ukrayna tarafının da bunu yapabileceğine işaret eden Putin, "Bence Kiev temsilcileri de bunu yapabilir. Ancak seçimleri sadece Rus ordusunu durdurmak için yaparlarsa bu hata olur. Ukrayna'nın seçim güvenliğinin nasıl sağlanabileceğini değerlendirmeye hazırız. Fakat karşılığında Ukraynalılardan Rusya'daki Ukrayna vatandaşlarının Rusya topraklarında özgürce oy kullanmalarına izin vermelerini talep etme hakkımız var" dedi. Putin ayrıca demokratik seçimler yapılmadan mevcut Ukrayna hükümetinin meşru hükümet olmayacağını belirtti.

"Karadeniz'deki tanker saldırılarına karşılık verilecek"

Son günlerde Ukrayna ile Rusya arasında Karadeniz'de artan tanker saldırılarına da değinen Putin, "Rus tankerlerine yapılan saldırılar tedarik zincirine zarar vermiyor. Bu saldırılar, sigorta primlerini yükseltmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu saldırılara her zaman karşılık verilecek" dedi.

"Zelenskiy, yetenekli bir sanatçı"

Rus lider, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin geçtiğimiz günlerde Kupyansk bölgesindeki bir sınır tabelası önünden görüntülü yayın gerçekleştirerek bölgenin hala Ukrayna ordusu kontrolünde olduğunu duyurmasını eleştirdi. Putin, "Zelenskiy yetenekli bir sanatçı; bunu hiçbir ironi yapmadan söylüyorum. Bunu, eski dönemlerde çektiği filmlerinden biliyoruz. Çektiği görüntülerdeki tabela kasabaya bir kilometre uzaklıkta. Neden bir tabelanın önünde kendinizi çekiyorsunuz? Sahte haber yayınlatıyor. Bari şehre inip gezip görüp kendi haberini çekseydi de yalan söylemeseydi. Zelenskiy'nin bunu yapması çok komik ve ucuza kaçıyor" şeklinde konuştu.

"Rus ordusu, yıl sonuna kadar cephede daha fazla başarı elde edecek"

Rus ordusunun Donbas bölgesindeki çatışmalarını sürdürdüğünü ve bazı bölgelerde de ilerlediğini savunan Putin, "Donetsk'e bağlı Dimitrov (Myrnohrad) kenti tamamen kuşatma altında. Krasnyi Lyman çok yakın gelecekte ele geçirilecek. Kostiantynivka'da çatışmalar devam ediyor ve şehrin yüzde 50'sinden fazlası Rus kontrolü altında. Ordunun burayı da ele geçireceğinden hiç şüphem yok. Rus ordusu, yıl sonuna kadar cephe hattında daha fazla başarı elde edecek, buna eminim" diye konuştu.

"Ukrayna'da 700 bin Rus askeri savaşıyor"

Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta askeri gücünden de bahseden Putin, "Özel operasyon bölgesinde 700 bin asker bulunuyor ve bunun büyük çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Cephede gönüllü olarak çarpışmak isteyenlerin oranı da fazla. 2025 yılında 400 binden fazla kişi Rusya Silahlı Kuvvetleri ile sözleşme imzaladı" ifadelerini kullandı.

Rus gençlerin özellikle insansız hava araçları (İHA) alanında Rus ordusuna çok sayıda başvuru yaptığını da savunan Putin, "Rusya Savunma Bakanlığı yarış organize ederek seçim yapmak zorunda kalıyor" dedi.

"Avrupa'nın siyasi elitleri Amerikan seçimlerine müdahale etti"

Putin, daha önce Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları gündeme getirirken Avrupa ülkelerinin 2024 yılındaki ABD seçimlerinde Demokrat başkan adayı Kamala Harris'i desteklediğini hatırlattı. Bu desteği Avrupa'nın ABD seçimlerine müdahalesi olarak yorumlayan Putin, "ABD Başkanı Donald Trump daha önce Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla suçlanmıştı. O dönem hiçbir Rus desteği ve müdahalesi olmadı. Ancak Avrupa'nın siyasi elitleri bariz bir şekilde doğrudan seçimlere müdahale etti. Bu apaçık ortada. Trump ile Avrupalıların yaşadığı gerilime gelince, her şey çok açık. Bunun için bir uzman olmaya gerek yok. Avrupa siyasi elitleri ABD başkanlık seçimlerinde Demokratları (Kamala Harris'i) destekledi" dedi. Putin, Avrupalıların Harris'e olan desteğini "arsızlık" olarak yorumladı.

Basın toplantısı sırasında evlilik teklifi

Toplantıda ayrıca ilginç bir an yaşandı. Rusya'nın Ural bölgesinden basın toplantısına katılan gazeteci Kirill Bazhanov, toplantı sırasında söz hakkı alarak elinde bulunan bir kağıtla ile kameraların karşısında kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu. Rus gazeteci ayrıca Putin'i düğününe davet ettikten sonra Rus lidere ülkedeki genç aileler için maddi destek sağlanması hakkında sorular yöneltti. Düğün davetine yanıt vermeyen Putin, para toplama kampanyası düzenlemeyi teklif etti. Rus lider, "Kirill sadece genç ailelerin maddi koşullarını soruyordu. Haklısınız, erkek evin geçimini sağlamalı. Şimdi para toplayıp en azından düğün için yeterli miktarda para toplayacağız" dedi.

Basın toplantısı organizatörleri, Bazhanov'un teklifinin ardından yaklaşık bir saat sonra gazetecinin kız arkadaşının evlilik teklifini kabul ettiğini bildirdi. - MOSKOVA