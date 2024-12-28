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Putin, Azerbaycan Uçağının Düşmesi Nedeniyle Özür Diledi

Putin, Azerbaycan Uçağının Düşmesi Nedeniyle Özür Diledi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Rus hava sahasında düşmesinden dolayı özür diledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesine yol açan olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür dilediği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, görüşmede Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesiyle ilgili tüm konunun detaylı olarak ele alındığı belirtildi. Vladimir Putin'in trajik olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür dilediği ifade edildi. Putin'in bir kez daha hayatını kaybedenlerin ailelerine derin ve samimi taziyelerini ilettiği, yaralılara acil şifalar dilediği aktarıldı. Açıklamada, "Görüşmede, yolcu uçağının Grozni Havalimanı'na defalarca inmeye çalıştığı kaydedildi. Bu sırada Grozni, Mozdok ve Vladikavkaz'a Ukrayna insansız hava araçları tarafından saldırı düzenlendi ve Rus hava savunma sistemleri bu saldırıları püskürttü" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından hava taşımacılığı güvenlik kurallarının ihlaliyle ilgili Ceza Kanunu maddesi uyarınca harekete geçildiği, sivil ve askeri uzmanların sorgulanma sürecinin devam ettiği belirtildi. Şu anda Azerbaycan Başsavcılığı'nın 2 ismin Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Grozni kentindeki olduğu, Rusya Başsavcılığı ve Soruşturma Komitesi temsilcileriyle birlikte çalıştıkları kaydedildi. Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan'ın ilgili birimlerinin, Aktau kentindeki olay mahallinde yakın iş birliği içinde çalıştığı vurgulandı.

Ne olmuştu?

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Tataristan'daki Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Havayolları'na ait 67 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise kurtulmuştu. Uçağın Grozni'ye yaklaştığında Rus hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddia edilmiş, Aktau'ya yönlendirildiği belirtilmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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