Putin, Afrikalı liderlerle Ukrayna konusunda ayrı bir görüşme yapacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afrikalı liderler ile Ukrayna konusunda ayrı bir görüşme yapacağını söyledi. Peskov, Afrikalı liderlerin Ukrayna krizine yönelik yeni bir teklifle gelmediğini de dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afrikalı liderler ile Ukrayna konusunda ayrı bir görüşme yapacağını söyledi.

Peskov, gazetecilere Rusya-Afrika Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Zirvenin Ukrayna konusunda ayrı bir toplantı ile devam edeceğini belirten Peskov, "Bugün St. Petersburg'da planlanan diyaloğun bir devamı olacak. Putin diyaloğu kesinlikle sürdüreceğine söz verdi. Afrikalılar Ukrayna konusunda sorular sormaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Peskov, Afrikalı liderlerin Ukrayna krizine yönelik yeni bir teklifle gelmediğini de dile getirdi.

"Ukrayna müzakere olasılığını reddediyor"

Ukrayna'da çatışmaların sona ermesi için çözüm konusunda bugüne kadar gelinen durumun devam ettiğini ve herhangi bir değişiklik olmadığını da kaydeden Peskov, "Daha önce olduğu gibi Rusya hedeflerine ulaşmak için müzakerelere açık olmasına ve Ukrayna tarafının şu anda içinde bulunduğu duruma rağmen hala hiçbir şeyi değiştirmediler. (Ukrayna) herhangi bir müzakere olasılığını reddediyor. Ukraynalılar, özellikle şu anda oldukça zor bir durumda oldukları halde uzlaşmaz konumlarını koruyorlar. Yine de her türlü diyalog olasılığını reddediyorlar." diye konuştu.

Putin'in ABD'de kasım ayında yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Toplantısı'na davet edilmeyeceğine yönelik haberleri de değerlendiren Peskov, gazeteleri değil resmi açıklamaları beklemek gerektiğini söyledi.

Bu toplantıya kadar kendilerinin pek çok üst düzeyde önemli toplantıları olduğuna dikkati çeken Peskov, "Elbette, belli ki, bu (ABD'nin daveti) bizim bekleyeceğimiz bir davet değil." yorumunda bulundu.