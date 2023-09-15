- Putin: "ABD misket bombalarını Ukrayna ordusunun eliyle kullanıyor"

SOÇİ - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın savaşta misket bombalarını mümkün olan en geniş şekilde kullandığını belirterek, "Misket bombalarını kullanan ABD'dir. Bunu sadece Ukrayna ordusunun eliyle yapıyorlar" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu ağırladı. Liderler iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Ukrayna'nın misket bombası kullandığı yönündeki iddiaları nasıl değerlendirdiği sorusuna yanıt veren Putin, "(Ukrayna) Misket bombalarını mümkün olan en geniş şekilde kullanıyorlar. Bu konuda zaten daha önce yorum yapmıştım. Ekleyecek yeni bir sözüm yok. Söylemediğim tek şey, bunu istisna olarak gören bir ülke var. O da ABD. Çünkü misket bombalarını kullanan ABD'dir. Bunu sadece Ukrayna ordusunun eliyle yapıyorlar" dedi. ABD'nin misket bombalarının kullanımının yasak olduğunu bildiği halde kullanımına izin verdiğini söyleyen Putin, "Bu ülke bunun suç olduğunu biliyor ama kullanımına izin veriyor. Günümüzdeki uluslararası ilişkilerin temel sorunu da bu. Bu nedenle uluslararası alanda çoğu ülke, çok kutuplu dünya için bize destek veriyor. Çünkü neredeyse hiç kimse bu durumdan memnun değil. 'Neredeyse' diyorum çünkü ABD'nin müttefiki olan ülkeler bile bu durumdan hoşlanmıyor" ifadelerini kullandı.

"Biz hiçbir zaman müzakereleri reddetmedik. Ukrayna da istiyorsa doğrudan söylesin"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Rusya'nın müzakerelerden kaçtığını işaret etmek için tangonun iki kişiyle yapıldığı, Rusya'dan müzakereye dair belirti görmediği yönündeki sözleri sorulan Putin, "Tangonun nasıl yapılacağını bilmeyenler ABD'liler. Tabi ki tangoda muhteşem, harika bir müzik ve güzel hareketler var. Ancak ABD her şeyi güç yoluyla veya ekonomik yaptırım, finansal kısıtlama, askeri güç kullanma tehditleriyle çözmeye çalışıyor. Başkalarına öğretmek istiyorlar, ancak bunu beceremeyen ve istemeyen kendileri" şeklinde konuştu. Putin, "Biz hiçbir zaman müzakereleri reddetmedik. Bu yüzden karşı taraf da istiyorsa doğrudan söylesin. Ben söylüyorum ama karşı taraftan (Ukrayna'dan) bir ses çıkmıyor" şeklinde konuştu. İstanbul'da geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakerelerini hatırlatan Lukaşenko ise masadan Kiev'in çekildiğini, bu emrin ise ABD'den geldiğini ifade etti.

"Kuzey Koreli gönüllü grubun Ukrayna'ya gönderilmesi yönünde planımız yok"

Kuzey Koreli gönüllülerden oluşan bir grubun Ukrayna'daki savaş bölgelerine gönderileceği iddiasıyla ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Putin, Rusya'nın böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını vurguladı. Putin, "Bunun tamamen saçmalık olduğunu ifade etmek istiyorum. Rusya'nın çıkarlarını savunarak anavatanlarının çıkarları uğruna hayatlarını feda etmeye hazır 300 bin insanımız bizimle sözleşme imzaladı" diyerek başka bir ülkeden savaş bölgesine asker çekme niyetlerinin olmadığını ifade etti. Washington yönetiminin, Kuzey Kore lideri Kim'in Rusya ziyaretinin bölgede gerilimi tırmandıracağı yönündeki açıklamalarına da tepki gösteren Putin, "Biz kimseye tehdit oluşturmuyoruz. Bugünkü tehditler, günümüz idarecileri tarafından oluşturuluyor" dedi. Putin, "Kuzey Kore bizim komşumuz ve öyle ya da böyle komşularımızla iyi ilişkiler kurmalıyız. Evet, Kore yarımadasının bazı özellikleri var, bunu tartışıyoruz, açıkça tartışıyoruz. Hiçbir şeyi ihlal etmiyoruz ve bu durumda da hiçbir şeyi ihlal etmeyeceğiz, ancak elbette Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin gelişmesi için fırsatlar arayacağız" diye konuştu.