Putin, 2036'ya Kadar Geçerli Ulusal Politika Stratejisini Onayladı

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işgal altındaki Ukrayna bölgelerinde Rus nüfusunu artırmayı hedefleyen yeni Ulusal Politika Stratejisi'ni onayladı. Strateji, 2036 yılına kadar geçerli olacak ve Rusya'nın etnik gruplar arası ilişkilerini, ulusal hedeflerini ve uygulama esaslarını içeriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işgal altındaki Ukrayna bölgelerinde Rus nüfusunu artırmayı hedefleyen ve 2036'ya kadar geçerli olacak Rusya Ulusal Politika Stratejisi'ni onaylayan kararnameye imza attı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ulusal politika stratejisinde yeni bir dönemi başlattı. Putin, işgal altındaki Ukrayna bölgelerinde Rus nüfusunu artırmayı hedefleyen ve 2036 yılına kadar geçerli olacak Ulusal Politika Stratejisi'ni onaylayan bir kararname imzaladı. Yeni strateji, 6 bölümde 61 maddeden oluşuyor. Genel hükümler dışında belgede Rusya'daki mevcut etnik gruplar arası ilişkilerin bir değerlendirmesi bulunuyor. Diğer bölümler, ülkenin ulusal politikasının hedefleri, ilkeleri ve önceliklerine ve ulusal politikanın Rus bölgelerinde uygulanmasına ayrıldı. "2036'ya Kadar Rusya'nın Ulusal Politika Stratejisi" başlığını taşıyan belgeye göre strateji, "Rusya'nın tarihi olarak oluşmuş birliğini ve toprak bütünlüğünü, iç istikrarını, halklarının uyumlu gelişimini ve refahını korumak; ayrıca Rusya'nın çeşitli etnik yapıya sahip nüfusunun birliğini eşsiz bir medeniyet-devletinin temeli olarak güçlendirmek" amacıyla hazırlandı.

Önceki Ulusal Politika Stratejisi 2012 yılında kabul edilmişti ve 2025 yılına kadar yürürlükte kalacak şekilde tasarlanmıştı. Bu belge, 2018 ve 2024 yıllarında iki kez değiştirilmişti. Yeni strateji, 37 maddelik önceki stratejiden daha kapsamlı olup, hedeflenen sayılar ve beklenen sonuçlar açısından genişletilmiş bir çerçeve sunuyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
