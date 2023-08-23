Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Halk Günü'nde Vatandaşları Ağırlamaya Devam Ediyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, salı ve perşembe günleri düzenlenen 'Halk Günü' çerçevesinde vatandaşları belediyede ağırlamaya devam ediyor. Haftanın iki günü, gün boyu her bir vatandaşı teker teker dinleyip sohbet eden Çetin, hemşerilerinin talep, istek ve önerilerini değerlendiriyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, salı ve perşembe günleri düzenlenen "Halk Günü" çerçevesinde vatandaşları belediyede ağırlamaya devam ediyor.

Vatandaşlarla gerek mahalle ziyaretleri, gerekse düzenlenen sosyal ve kültürel programlarla sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, göreve geldiği ilk günden itibaren hiç aksatmadan sürdürdüğü Halk Günleri'nde her Salı ve Perşembe vatandaşları makamında ağırlamaya devam ediyor.

Haftanın iki günü, gün boyu her bir vatandaşı teker teker dinleyip sohbet eden Çetin, hemşerilerinin talep, istek ve önerilerin anında değerlendirerek, fikir alışverişinde bulunuyor.

Haftanın iki günü makamın geriye kalan günlerde sahada her zaman vatandaşlarla iç içe olduğunu belirten Çetin, "Halk günlerinde de 7'den 70'e tüm ilçe sakinlerimizi istek, arzu ve taleplerini ayrı ayrı dinliyor, çözüm için istişare yaparak ortak kararlar alıyoruz. Onların taleplerini anlık olarak yetkili birimlere iletip çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu için ilk günkü heyecanla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ANKARA