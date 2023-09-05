Puigdemont, İspanya'da hükümet kurulabilmesi için af ve bağımsızlık referandumu şartı koydu

Eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont, İspanya'da hükümet kurulabilmesi için ayrılıkçı Katalan siyasetçilere af ve bağımsızlık referandumu şartı koydu. Puigdemont, Belçika'da düzenlediği basın toplantısında bu taleplerini açıkladı.

Eski Katalonya özerk hükümet başkanı ve şu anda Avrupa Parlamentosu'nda (AP) milletvekili olan Carles Puigdemont, İspanya'da hükümet kurulabilmesi için ayrılıkçı Katalan siyasetçilere af ve bağımsızlık referandumu şartı koydu.

Puigdemont, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AP binasında basın toplantısı düzenledi.

İspanya'da hakkında arama ve yakalama emri bulunan Puigdemont, İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken seçimlerin ardından yeni hükümet kurulması için lideri olduğu Katalonya için Birlik (Junts) partisine olan ihtiyacı siyasi olarak kullanmaya başladı.

Puigdemont, mevcut Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'in son 3,5 yıldır ülkeyi yönettiği azınlık koalisyon hükümetini devam ettirebilmesi için meclis matematiğinde Junts'un desteğine ihtiyacı olduğunu hatırlatarak, "Ya Junts ile anlaşır ya da bir kez daha seçime gidilir." diye konuştu.

İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya gittiği Ekim 2017'den bu yana ilk defa İspanya'da bir hükümet yetkilisi ile görüşen Puigdemont, Başbakan Yardımcısı ve sol görüşlü Sumar partisinin lideri Yolanda Diaz'ı dün AP binasındaki odasında kabul etmişti.

Puigdemont, Diaz ile görüşmesinden ayrıntı vererek, "Anlaşma için bugün yeterli koşullar yok ama bunu yaratmak gerekiyor. Hükümet için tek anlaşma yolu Junts. Bu, tarihi bir anlaşma olmalı." değerlendirmesini yaptı.

"Katalonya, saldırıya uğrayan bir Avrupa ülkesidir." şeklinde konuşan Puigdemont, "Katalonya'nın ulus olarak talep ettiği tek yol bağımsızlıktır. 1 Ekim'deki referandum suç değildi. İspanya'da devletle mutabakata varılan bir referandum yapılmasına hiçbir engel yok." ifadelerini kullandı.

Puigdemont, Sanchez'in yeni hükümet kurmasına destek için meclisten güven oyu almadan önce ayrılıkçı Katalan siyasetçiler ve sivil toplum örgütü liderleri için af çıkartılması gerektiğini savundu.

Ardından başlayacak yeni yasama döneminde Katalonya'da bağımsızlık referandumu yapılmasına olanak sağlayacak adımların atılmasını istediklerini kaydeden Puigdemont ayrıca, AB'nin resmi dilleri arasına Katalanca'nın da kabul edilmesini talep etti.

İspanya'da seçimlerin ardından başlayan siyasi belirsizlik

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından hiçbir siyasi partinin hükümeti kuracak yeterli çoğunluğu elde edememesinin ardından ülkenin siyasi kaderini ayrılıkçı Katalanların belirleyeceği görülüyor.

Seçimlerden 137 milletvekiliyle birinci parti çıkan ve Kral 6. Felipe tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen sağ görüşlü Halk Partisi'nin lideri Alberto Nunez Feijoo, şimdiye kadar yürüttüğü müzakerelerde 176 olan meclis çoğunluğunu yakalamaktan uzak gözüküyor.

Meclis takvimine göre, tek başına azınlık hükümeti kurmak için 26-27 Eylül'de meclisten güven oyu isteyecek PP lideri Feijoo'ya dışarıdan aşırı sağcı Vox (33), Kanarya Koalisyonu (1) ve Navarra Halk Birliği (1) partilerinin verdiği destek yeterli olmuyor.

Ayrılıkçı Bask ve Katalan siyasi partilerin, aşırı sağcı Vox'un desteğinden dolayı görüşmeyi bile kabul etmediği Feijoo'nun mecliste bulduğu toplam milletvekili desteği 172'de kalıyor.

Feijoo'nun ardından hükümeti kurma görevi verilmesi beklenen, mevcut Başbakan ve Sosyalist İçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez ise azınlık koalisyon hükümeti kurmak için şimdiden girişimlerine başladı.

PSOE'nin, mecliste 4. büyük parti konumunda bulunan sol görüşlü Sumar ile koalisyon hükümeti kurması için geçen yasama döneminde destek aldığı Bask Milliyetçi Partisi (PNV) ve sol eğilimli Euskal Herria Bildu (EH Bildu) ile Katalonya'dan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partilerinin yanı sıra 7 milletvekili bulunan Junts'dan (Katalonya için Birlik) da destek alması gerekiyor.

Katalonya'nın 1 Ekim 2017'de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gittiği ve sonrasında Katalonya yerel parlamentosunda açıklanması ertelenen tek taraflı bağımsızlık kararı aldığı dönemde Katalonya özerk hükümet başkanı olan Carles Puigdemont, daha sonra İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya gitmiş ve AP'de Junts'tan milletvekili seçilmişti.

AP'de dün yapılan Puigdemont ve Diaz görüşmesi İspanya'da polemik konusu yapılırken, başbakan yardımcısının ülkede kaçak durumda olan bir siyasetçinin ayağına giderek siyasi diyalog başlatması eleştirildi.

Junts lideri Puigdemont'un taleplerini "kabul edilemez" diye yorumlayan Feijoo, Başbakan Yardımcısı Diaz'ın görevden alınmasını istedi.

Puigdemont'un bahsettiği affın getirilmesi halinde 1400'e yakın ayrılıkçı Katalan siyasetçi veya sivil toplum örgütü liderinin bundan faydalanabileceği belirtiliyor.