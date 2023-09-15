Prof. Dr. Örsan Öymen CHP Genel Başkan Adaylığını Açıkladı

Örsan Öymen, CHP genel başkan adaylığını açıkladı

CHP Parti Meclisi eski üyesi Prof. Dr. Örsan Öymen, CHP genel başkanı adaylığını açıkladı.

Prof. Dr. Öymen, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öymen, CHP'nin bir çıkmaz sokağın içerisinde olduğunu belirterek, "O nedenle bizim mutlaka bir 3'üncü yol açmamız gerekiyor. Bir başka yol açmamız gerekiyor. Bu yol Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bu yol Atatürk'ün aydınlanma devrimlerinin yoludur. Bu yol 6 ok yoludur. Bu yol demokratik solculuğun yoludur. Bu yolu açmak için 38'inci olağan kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan aday adayı olmaya karar verdim ve bunu sizlerin vasıtasıyla buradan kamuoyu ile paylaşıyorum ve bunu ilan ediyorum. İlkeler sadece bir sözcükten ibaret değildir. Projelerinizle, çözüm önerilerinizle karşılığınızın olması gerekir. İlk iş olarak uygulayacağımız konu parti içi eğitim konusu. Üyeler kendi ideolojisini, 6 oku, sosyal demokrasiyi bilmezlerse halka bunları kim anlatacak? Üyeler önce bilinçlenecek parti için eğitim yoluyla. Bütçemizin belli bir kısmı parti içi eğitime ayrılmak zorunda. Ne yazık ki bu etkili bir şekilde uygulanmıyor. Parti üyelerini eğitirsek parti içi eğitimle, üyelerde bu ilkeleri ve projelerimizi halka bire bir aktarabilirler, anlatabilirler" dedi.