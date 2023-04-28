Prof. Dr. M. Hanifi Macit, baba ocağı Oltu'da seçim çalışması yaptı

Mhp 28. Dönem Erzurum Milletvekili adayı Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit, seçim çalışmalarını baba ocağı olan Oltu'da sürdürdü.

Beraberinde İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Oltu'ya adeta çıkarma yapan Macit, ilçedeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve esnaf meslek odaları ziyaretinin yanı sıra mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Çaldığı her kapıda gösterilen yakın ilgiyle karşılaşan MHP Milletvekili adayı Macit, 14 Mayıs seçimlerinin sıradan bir seçim olmayacağına işaret etti, seçmenin bu seçimde kullanacağı oyların önemini anlattı.

Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam'ın da seçim çalışmalarına eşlik ettiği Prof. Dr. Hanifi Macit, Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı, Oltu Devlet Hastanesi, Oltu Şoförler Odası, Oltu Taşıyıcılar Kooperatifi, Oltu Sanatkarlar Odası, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretlerinin ardından ilçeye bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Ayyıldız Mahallesi, Ayvalı, İnci, Derebaşı, Yaylaçayır, Güryaprak, Arıtaşı ve Karabekir mahallelerinin muhtarlarıyla karşılıklı istişare ve görüş alışverişinde bulunan MHP 28. Dönem Erzurum Milletvekili adayı Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit, Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'nin selamlarını hem muhtarlara ve hem de seçmenlere özel olarak iletti.

Oltu ilçe merkezindeki temasları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bol bol sohbet eden Macit, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı için destek talebinde bulundu. Prof. Dr. Macit, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının ancak Cumhur İttifakı iktidarıyla inşa edileceğinin altını çizerek, "Çalışmalarımız boyunca sıkılmadık el, dokunulmadık yürek bırakmadan var gücümüzle çalışacağız" dedi. - ERZURUM