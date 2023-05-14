Prof. Dr. Açık, oyunu kullandı

Elazığ bağımsız milletvekili adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, oyunu Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri için Elazığ bağımsız milletvekili adayı Prof. Dr. Yasemin Açık da oyunu kullandı. Oyunu kullanmak için Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ailesiyle birlikte giden Prof. Dr. Yasemin Açık, sandık görevlilerine kolaylıklar dilerken oy kullanmak için bekleyen vatandaşlarla da sohbet etti.

Oy kullanma işlemlerinin ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Yasemin Açık, "Seçim sonuçlarının ülkemize ve Elazığ'ımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Bugün aynı zamanda Anneler Günü tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum. Değerli hemşerilerimize sevgi ve selamlarımı sunuyorum" dedi. - ELAZIĞ