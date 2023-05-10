Prof. Dr. Açık: 'Bu can bu bedende oldukça Elazığ için çalışacağım'

Elazığ bağımsız milletvekili adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Seçime kısa bir süre kala çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Prof. Dr. Açık, esnaf ziyaretlerini sürdürüp, kadın buluşması ve Güneykent Mahallesi'nde mahalle toplantısı gerçekleştirdi. Açık, esnaf ziyaretlerinin ardından Yıldızbağları Mahallesi'nde Kadınlar Buluşması programına katıldı. Kadınlar buluşmasında konuşan Prof. Dr. Yasemin Açık, "Kadınlarla birlikte olduğumuz sürece kimse bizi tutamaz. Maalesef kadının adı ekonomide, siyasette sosyal yaşamda, kültürel yaşamda yok. Kadınlar seçme hakkını kullanılıyor ama seçilme hakkını tam olarak kullanamıyor. Kadınlar listelerde alt sıralarda yer alıyor. Toplumun yarısını oluşturan kadınların, yaşamın her alanında erkeklerle aynı düzeyde yer alması için çalışmalıyız. Kadınların haklarının takipçisi olacağız. ve kadınlarla birlikte güçleneceğiz. Seçimden sonra iş insanlarını şehrimize getirerek, onların yatırım yapmalarını sağlayıp, gençlerimize iş sahaları oluşturacağız. Ben bireysel çalışmalarımla şehrime katkı sağlamak için emek veriyorum. Bundan sonra da devletin ve kamunun yatırımlarını, iş dünyasının yatırımlarını şehrime getirmek için çalışacağım. Benim partim yok, teşkilatım yok, ben sizin adayınızım, çok şükür ki böyle sevenlerim var. Sorunların çözümü için el birliği ile çalışıp, buraları daha güzel bir hale getireceğiz" dedi.

"Şehrimiz için çalışacağız"

Memleketi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışacaklarını kaydeden Prof. Dr. Açık, "Ben her görüşten, herkesin vekili olacağım. Bir bağımsız aday Ankara'ya ne kadar güçlü giderse istekleri daha fazla karşılanır, talepleri daha fazla karşılık bulur. Siz beni seçtikten sonra ben sizin istediklerinizi yapmaya vekil olacağım. Asla sizin onayınızı almadan bir şey yapmayacağım. Siz ne derseniz ben onu yapacağım. Bu can bu bedende olana kadar bu şehir için gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ