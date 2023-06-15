Prespa Diyalog Forumu Struga'da başladı

Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Struga şehrinde düzenlenen Prespa Diyalog Forumu, 2 gün boyunca farklı ülkelerden birçok üst düzey yetkiliyi ağırlayacak. Forumun ana teması '2030'a kadar genişletilmiş Avrupa ailesi: Mümkün (olmayan) misyon?' olacak.

Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Struga şehrinde Prespa Diyalog Forumu başladı.

Ana teması "2030'a kadar genişletilmiş Avrupa ailesi: Mümkün (olmayan) misyon?" olan forum, hükümetin himayesinde Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığınca düzenleniyor.

İki gün sürecek foruma bölge ve dünyanın farklı ülkelerinden birçok üst düzey yetkili katılacak.

Forum kapsamında gün boyunca farklı konularda paneller düzenlenecek.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi İlhan Saygılı da forumda "Batı Balkanlar cephe hattında: Yabancı kötü etkiye karşı bölgesel işbirliği ve müşterek müdahale" konulu panelde konuşacak.

Foruma videokonferans yöntemiyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de katılacak.

Prespa Diyalog Forumu, Kuzey Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen 17 Haziran 2018 tarihli Prespa Anlaşması'nın imzalanmasının 5. yıl dönümü arifesinde düzenleniyor.