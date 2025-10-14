Portekiz Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Çalışma Ziyareti Gerçekleştiriyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel'in, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.