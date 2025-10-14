Portekiz Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Çalışma Ziyareti Gerçekleştiriyor
Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel'in, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacağı Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika