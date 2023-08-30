Polonya, yabancı istihbarat faaliyetlerine daha ağır cezalar getiriyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkede yabancı istihbarat faaliyetlerine katılmanın cezasını 1 ila 10 yıldan 5 ila 30 yıla çıkaran yasa değişikliğini imzaladı. Yeni yasayla birlikte yabancı istihbarat faaliyetlerini yönetmek ve organize etmek ömür boyu hapse kadar cezalandırılabilecek.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkede yabancı istihbarat faaliyetlerine katılmanın cezasını 1 ila 10 yıldan 5 ila 30 yıla çıkaran yasa değişikliğini imzaladı.

Polonya haber ajansı PAP'ın aktardığına göre, yeni ve daha ağır cezalar, ülkenin Ukrayna'ya askeri sevkiyat için lojistik bir merkez haline dönüşmesi nedeniyle yabancı casuslar için giderek daha fazla hedef haline geldiği bir döneme rastladı.

Ülkenin istihbarat servisi geçen aylarda, Polonya'da Ukrayna'ya verilen desteği baltalamak ve tedariki aksatmakla görevli olduğu iddia edilen bir Rus casus şebekesinin 16 üyesini tutuklamıştı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın imzaladığı yasa değişikliğiyle yabancı istihbarat faaliyetlerinde bulunmanın cezası 1 ila 10 yıldan 5 ila 30 yıla çıkarıldı.

Polonya'da yabancı istihbarat faaliyetlerini yönetmek ve organize etmek, şu anda geçerli olan beş yıllık hapis yerine ömür boyu hapse kadar cezalandırılabilecek.