Polonya ve Güney Kore, Rusya-Ukrayna savaşı ve silahlanma konusunda işbirliği yapacak

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, Rusya-Ukrayna savaşı ve silahlanma alanında daha fazla işbirliği konularında görüştü. İki ülke yakın zamanda ortak askeri tatbikat düzenleyecek.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, Rusya- Ukrayna savaşı ve silahlanma alanında daha fazla işbirliği konularında görüştü.

Blaszczak ve Lee, Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.

Yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Blaszczak, iki ülkenin işbirliğinin bir parçası olarak yakın zamanda ortak askeri tatbikat düzenleyeceklerini söyledi.

Blaszczak, "Polonya ordusunun savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerini güçlendirdiğimiz işbirliği için Lee'ye çok teşekkürler. Polonya'da ekipman üretimini de içerecek şekilde işbirliğimizin ikinci aşamasına hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Polonya, komşusu Ukrayna'daki savaş nedeniyle artan endişelerle savunma harcamalarını artırırken, Güney Kore'den milyarlarca dolar değerinde silah ve askeri teçhizat satın alıyor.

Satın alınan teçhizatlar, Polonya'nın Rusya'ya karşı kendini savunmasına yardımcı olması için Ukrayna'ya gönderdiği ekipmanların yerini alıyor.

Polonya'nın Güney Kore'den satın aldığı askeri ekipmanlar arasında K2 tankları, Thunder K9 obüsleri, FA-50 savaş uçakları ve K239 Chunmoo roket topçu sistemleri yer alıyor.