Polonya ve Baltık Ülkeleri, Belarus'a Wagner Grubunu Ülkeden Çıkarması Çağrısında Bulundu

Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya içişleri bakanları, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner grubunu ülkesinden çıkarması çağrısında bulundu. Gerilimin tırmandığı bu süreçte, Polonya ve Baltık ülkeleri sınırı kapatma planı üzerinde anlaştı.

Polonya ve Baltık ülkeleri, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner grubunu ülkesinden çıkarması çağrısında bulundu, tırmanan gerilime yanıt olarak sınırı kapatma planı üzerinde anlaştı.

Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya içişleri bakanları, yaptıkları görüşmenin ardından ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, dört ülkenin bakanlarının bölgesel güvenlik endişeleriyle bir araya geldikleri belirtilerek, "2021 ortasından bu yana dört ülke, Rusya'nın açıkça desteklediği Belarus rejiminin tetiklediği ve yapay olarak sürdürdüğü yasa dışı göç nedeniyle benzeri görülmemiş baskılarla karşı karşıya. Şu anda Belarus üzerinden geçen yapay göç yolu, Rusya tarafından toplumlarımızı ve tüm Avrupa Birliği'ni (AB) istikrarsızlaştırmaya yönelik daha fazla girişim için kullanılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bölge ülkelerinin kararlı eylemleriyle göç baskısını etkili şekilde en aza indirdiği vurgulanan açıklamada, durumun izlendiği ve Rusya ile Belarus tarafından sınır provokasyonları düzenlenebileceğinin farkında olunduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya ve onunla işbirliği yapan Belarus'un gerçekleştirdiği eylemleri, bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik kasıtlı girişimler olarak değerlendirdiğimizi vurguluyoruz. Buna hep birlikte karşı çıkacağımızı tüm kararlılığımızla ilan ediyoruz. Yanıtımız, sınır geçişlerini kapatarak iki rejimi daha da izole etme olasılığına kadar ortak, kararlı ve mevcut duruma uygun olacaktır. Bu nedenle Belarus rejimini Wagner grubunu ülkelerinden çıkarmaya, tüm yasa dışı göçmenleri sınır bölgelerinden çekip menşe ülkelerine geri göndermeye çağırıyoruz."

Açıklama, Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite, Letonya İçişleri Bakanı Maris Kucinskis ve Estonya İçişleri Bakanı Lauri Laanemets tarafından imzalandı.