Polonya, Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurdu

Polonya, Ukrayna'ya artık silah sevkiyatı yapmayacaklarını duyurdu. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, kendi ülkelerinin silahlanmasına odaklanacaklarını açıkladı. Bu karar, Ukrayna ile yaşanan tahıl ithalatı gerginliği sonrasında alındı.

Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'nın en büyük destekçisi olan ülkelerden Polonya, Ukrayna'ya artık silah sevkiyatı yapılmayacağını duyurdu. Polonya ile Ukrayna arasında tarım ürünleri ithalatı nedeniyle yaşanan gerginliğin tırmanmasının ardından Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'ya artık silah göndermeyeceklerini ve kendi ülkelerinin silahlanmasına odaklanacaklarını açıkladı.

Polonya televizyonu Polsat News'e konuşan Morawiecki, "Ukrayna'ya artık silah sevkiyatı yapmıyoruz, çünkü kendi ülkemizi en modern silahlarla donatıyoruz" ifadelerini kullandı. Morawiecki, Polonya ordusunun en kısa sürede Avrupa'nın en güçlü kara ordularından biri olmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Morawiecki bir diğer soruya yanıtında ise, Varşova hükümetinin Ukrayna'nın güvenliğini kesinlikle riske atmayacağını vurgulayarak, "Rzeszow'daki askeri ikmal merkezimiz, Amerikalılar ve NATO ile sağladığımız mutabakat üzerine şimdiye kadar olduğu gibi aynı rolü üstlenecek ve üstlenmeye de devam edecek" dedi. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımların önemli bir kısmı Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow kentindeki askeri ikmal merkezi üzerinden gönderiliyor.

Polonya, Rusya'nın savaşı başlatmasından bu yana Ukrayna'nın en büyük destekçisi ve silah tedarikçisi konumundaydı.

Polonya Başbakanı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatını durduracağını açıklaması, tahıl ithalatı ile bağlantılı olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki sözleri nedeniyle Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasından birkaç saat sonra geldi.

Zelenskiy söz konusu konuşmasında, "Avrupa'daki bazı dostlarımızın dayanışma konusunda siyasi bir tiyatro oynayıp, tahıl yüzünden bir gerilim yaratmalarını görmek endişe verici" diyerek, bazı ülkelerin dayanışma içindeymiş gibi davrandığını ve dolaylı olarak Rusya'yı desteklediğini savunmuştu.

Tahıl ithalatı gerginliği

İki ülke arasında tahıl ihracatı nedeniyle yaşanan gerginlik son günlerde artmıştı. Ukrayna'nın tahıl ihracatında kullandığı Karadeniz güzergahını Rusya'nın abluka altına almasının ardından, Ukrayna tahıl sevkiyatı için kara yolunu kullanmaya başladı. Ancak Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın tahıl sevkiyatı güzergahı üzerinde bulunan Polonya, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya'daki çiftçileri korumak için Ukrayna'dan tahıl ithalatına kısıtlamalar getirdi. Ukrayna tahılının, bu ülkelerde fiyatları düşürmesinden kaygı duyuluyordu. Ukrayna, bu ülkeler üzerinden sevkiyat yapabiliyor, ancak bu ülkelerde tahıl satamıyordu.

Geçen hafta Cuma günü ise AB Komisyonu söz konusu kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Polonya, Macaristan ve Slovakya ise AB'nin kararını uygulamayacaklarını duyurdu. Ukrayna ise tarım ürünleri ithalatını yasaklayan bu üç ülkeye karşı Dünya Ticaret Örgütü nezdinden dava açılacağını bildirdi. Yaşana gerginlikte Polonya ayrıca Ukrayna'dan başka ürünlerin ithalatına da kısıtlama getirebileceği tehdidinde bulundu.

Polonya Başbakanı Morawiecki, ülkesinin tahıl ithalatı konusundaki tutumunu da savundu. "Ukrayna için birçok şeyi yapan ilk ülkelerden biriydik. Bu nedenle de bizim çıkarlarımızı anlamalarını bekliyoruz" diyen Morawiecki, "Bizim için en önemli şey çiftçilerimizin çıkarları" şeklinde konuştu.

15 Ekim'de parlamento seçimlerinin yapılacağı Polonya'da tahıl ithalatı önemli bir konuya dönüştü. İktidardaki PiS, özellikle kırsal bölgelerden büyük destek alıyor.

AFP,dpa / JD,ET

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