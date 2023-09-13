Polonya, Ukrayna'dan tahıl ithalatına ambargoyu uzatıyor

Polonya Başbakanlık Ofisi, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'dan tahıl ithalatına uyguladığı ambargoyu 15 Eylül'den sonraya uzatmasa da Polonya'nın bu yasağa devam edeceğini bildirdi.

VARŞOVA, 13 Eylül (Xinhua) -- Polonya Başbakanlık Ofisi, Avrupa Birliği Ukrayna'dan tahıl ithalatına uyguladığı ambargoyu 15 Eylül'den sonraya uzatmasa da Polonya'nın bu yasağa devam edeceğini bildirdi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin ofisinden Salı günü yapılan açıklamaya göre, hükümet Avrupa Komisyonu'na, Ukrayna'dan tahıl ithalatı yasağını 15 Eylül 2023'ten sonraya da uzatması çağrısında bulundu ve aksi takdirde Polonya'nın bağımsız olarak ulusal düzeyde bu tür bir yasağı uygulamaya koyacağı belirtildi.

Söz konusu yasağın buğday, mısır, kolza tohumu ve ayçiçeği tohumu olmak üzere dört tarım ürününün ithalatına ilişkin olduğu kaydedildi.

Avrupa Komisyonu Mayıs ayında Ukrayna'dan Polonya ve dört diğer Avrupa ülkesine tahıl ihracatına yönelik yasak getirmişti. Kısıtlamalar 15 Eylül'de sona erecek.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Polonya hükümeti, Polonya pazarının Ukrayna tahılı nedeniyle istikrarsızlaştığı bir durumu kabul etmiyor" denildi.