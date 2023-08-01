Polonya, Ukrayna Büyükelçisini çağırdı

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Vasyl Zvarych'i, Ukraynalı hükümet yetkililerinin açıklamalarıyla ilgili olarak çağırdı.

Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Vasyl Zvarych, Ukraynalı hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarla ilgili olarak Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Polonya Dışişleri Bakanlığından iki ülke arasında yaşanan son gelişmeye dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, " Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna makamlarının temsilcilerinin açıklamalarıyla bağlantılı olarak, Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı merkezine davet edildiğini duyurur." ifadesi kullanıldı.

Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichowski, bugün, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Dış Politika Başdanışmanı Marcin Przydacz'ın Ukrayna'nın Polonya'dan aldığı destek için daha fazla minnettarlık göstermesi gerektiği yönündeki yorumları üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Başbakan Morawiecki'den tepki

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

Morawiecki, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği gün Kiev'de tek kalan temsilci olan Polonya Büyükelçisinin Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağrılması asla gerçekleşmemeliydi." ifadesini kullanıldı.

Varşova yönetiminin Ukrayna'ya desteğini anımsatan Morawiecki, şu değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası politikada, devam eden bir savaş karşısında, Polonya'nın Ukrayna'ya verdiği muazzam destek göz önüne alındığında, bu tür hatalar yapılmamalıdır. Polonya'nın adını ve güvenliğini her zaman savunacağız ve başka bir devletin çıkarları hiçbir zaman cumhuriyetimizin çıkarlarının üzerinde olmayacaktır."