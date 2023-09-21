Polonya, Ukrayna Büyükelçisini BM açıklamaları nedeniyle protesto etti

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Polonya Büyükelçisi Vasil Zvarich'i dün bakanlığa çağırarak Zelenski'nin BM Genel Kurulu'ndaki açıklamalarını şiddetle protesto etti.

Polonya Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"20 Eylül 2023'te Ukrayna'nın Polonya Büyükelçisi Vasil Zvarich acilen Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski tarafından kabul edildi.

'DAYANIŞMA TAKLİDİ'

Bakan Yardımcısı, Polonya'nın, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı ve 'bazı AB ülkelerinin dolaylı olarak Rusya'yı desteklerken dayanışma taklidi yaptığını' öne süren açıklamalarına ilişkin güçlü protestosunu iletti.

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, ülkemizin savaşın ilk günlerinden bu yana Ukrayna'yı desteklediği göz önüne alındığında, bu iddianın yanlış olduğunu ve özellikle Polonya örneğinde haksız olduğunu vurguladı.

Bakan Yardımcısı Jablonski, Polonya'ya çok taraflı forumlarda baskı yapmanın veya uluslararası mahkemelere başvuruda bulunmanın iki ülke arasındaki çatışmaların çözümünde doğru yöntemler olmadığına dikkat çekti.

'ALINAN KARAR ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN'

Polonya hükümetinin Polonyalı çiftçilerin çıkarlarını korumak için attığı adımların ulusal, AB ve uluslararası hukuka uygun olması nedeniyle Polonya'ya karşı bu tür eylemlerin etkili olmayacağının da altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı bu fırsatı değerlendirerek Ukrayna'nın en yüksek temsilcilerinin, Ukrayna mahsullerinin komşu ülkelere ihracatıyla ilgili çok yönlü soruna tek taraflı bir bakış açısı getiren son kamuoyu söylemiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

'POLONYA-UKRAYNA İLİŞKİLERİNİN GERÇEK ŞEKLİNİ YANSITIYOR'

Bakan Yardımcısı Jablonski Ukrayna yetkililerinin kamuoyuyla iletişimleriyle birlikte oluşturdukları politikanın, hem mevcut hem de tarihsel olarak Polonya-Ukrayna ilişkilerinin gerçek şeklini yansıtacağını, Polonya ve Polonyalıların Ukrayna'ya ve halkına sağladığı benzeri görülmemiş yardımın yanı sıra iyi işbirliğimizin tüm kapsamını dikkate alınması yönündeki beklentisini dile getirdi."