Polonya, Slovakya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırmayı değerlendiriyor

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Muller, düzensiz göçmen akını nedeniyle Slovakya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırmayı değerlendirdiklerini açıkladı. Ayrıca İtalya'nın Lampedusa Adası'na yönelik göçmen akınına da dikkat ettiklerini belirtti.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Muller, Polonya'nın düzensiz göçmen akını nedeniyle Slovakya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Düzensiz göç nedeniyle Polonya, yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Muller yaptığı açıklamada, düzensiz göçmen akınına engel olmak için Polonya'nın Slovakya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırmayı değerlendirdiğini açıklayarak, "Polonya-Slovakya sınırında ek koruma önlemleri alıp almayacağımıza karar vermeliyiz" dedi.

İtalya'nın Lampedusa Adası'na yönelik göçmen akınını yakından takip ettiklerini aktaran Muller, "Aynı zamanda Lampedusa'dan gelen potansiyel göç yönünü de analiz ediyoruz. Bu bölgedeki kontrolü sıkılaştırmayı ve bu güzergahların güvenliğini sağlamak için adımlar atmayı düşünüyoruz" dedi. - VARŞOVA