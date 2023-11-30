Polonya, Slovakya ile sınır kontrollerini uzattı

Polonya hükümeti, düzensiz göçmen akını nedeniyle Slovakya ile olan sınır kapılarında başlatılan kontrollerin yeni yıla kadar uzatıldığını açıkladı.

Polonya hükümeti, düzensiz göçmen akını nedeniyle Slovakya ile olan sınır kapılarında geçtiğimiz Ekim ayında başlatılan kontrollerin yeni yıla kadar uzatıldığını açıkladı.

Polonya hükümeti, sınır kontrollerine yönelik süreyi uzattı. Polonya İçişleri ve İdari Yönetim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, devlet sınırının Polonya-Slovakya kısmında kontroller yapılması ihtiyacını haklı çıkaracak bileşenlerin halen mevcut olduğu belirtilerek, 4 Aralık 2023 tarihinde sona erecek geçici sınır kontrollerinin 2 Ocak 2024'e uzatılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu. Bakanlık tarafından Slovakya, Çekya, Avusturya, Almanya ve Avrupa Komisyonu'nun da bilgilendirildiği açıklandı.

Kontroller 3 kere uzatılmıştı

Polonya, Slovakya'dan ülkeye yasadışı giriş yapan düzensiz göçmen sayısının geçen yıla oranla 100 bin arttığını açıklamıştı. Polonya hükümeti bunu gerekçe göstererek, Slovakya ile olan tüm sınır kapılarında 4 Ekim 2023 tarihinden itibaren 10 günlüğüne sınır kontrollerine başlamıştı. Söz konusu kontroller 14 Ekim, 3 Kasım ve 23 Kasım tarihlerinde olmak üzere 3 kere uzatılmıştı. - VARŞOVA