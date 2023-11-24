Polonya, Slovakya ile sınır kontrollerini uzattı

Polonya İçişleri Bakanlığı, Slovakya ile geçici sınır kontrollerinin 11 gün daha uzatıldığını duyurdu. Kontroller, yasadışı göçmen taşıdığından şüphelenilen minibüs, kamyonet, binek araçlar ve otobüslerin denetimini içeriyor.

VARŞOVA, 24 Kasım (Xinhua) -- Polonya İçişleri Bakanlığı Perşembe günü yürürlüğe giren yeni bir düzenlemeyle, Slovakya ile geçici sınır kontrollerinin 11 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki söz konusu kontrollerin, "yasadışı göçmen taşıdığından şüphelenilen minibüs, kamyonet, binek araçlar ve otobüslerin" denetimini de içerdiğini söyledi.

İlk olarak 4 Ekim'de Schengen Sınır Kodu çerçevesinde uygulamaya konulan kontroller, Slovakya'dan Polonya'ya göçmen akınını engellemek amacıyla getirildi.

Başlangıçta 10 gün süreyle uygulanan kontroller 20 gün daha uzatılarak 2 Kasım'a, ardından tekrar uzatılarak 22 Kasım'a kadar devam etti.

Güncellenen yönetmeliğe göre, Slovakya sınırına çeşitli karayolu geçiş noktaları, üç demiryolu geçiş noktası ve iki yaya geçiş noktası üzerinden erişilebiliyor. Daha önce yayalar için ayrılmış olan bazı geçiş noktaları şu anda binek araçlara da açılmış durumda.