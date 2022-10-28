Türkiye'nin gururu Bayraktar TB2, Avrupa ülkesinde! Yaptıkları paylaşım yankı uyandırdı Politika Haberleri Türkiye'de tarafından tamamı yerli ve milli olarak üretilen Bayraktar TB2, Avrupa ülkesi Polonya'nın envanterine giriyor. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter hesabından insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin videosunu paylaşarak "Geliyorlar" ifadesini kullandı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter hesabından insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin videosunu paylaştı. Bakan Blaszczak paylaşımına "Geliyorlar" notunu düştü. TB2'lerin Ekim ayında Polonya ordusunun envanterine girmesi bekleniyor EKİM AYINI İŞARET ETMİŞLERDİ Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Polonya ordusunun Ekim ayında Bayraktar TB insansız hava araçlarıyla donatılacağını ifade etmişti. BAYRAKTAR'I ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜYORLAR Skurkiewicz, TB2'lerin önemini vurgulayarak, "Bu dronların gerçek dünyada tehlikeli ve savaş durumlarında nasıl çalıştığını görüyoruz. Bu, askeri modernizasyonun kritik bir parçasıdır" demişti. Polonya, Türkiye'den insansız savaş hava aracı satın alan ilk NATO üyesi ülke olmuştu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika İnsansız Hava Aracı Twitter Polonya Politika Haberler

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