Polonya, Rusya'ya kayıtlı araçların ülkeye girişini yasakladı

Polonya hükümeti, bugünden itibaren geçerli olmak üzere Rusya'ya kayıtlı araçların ülkeye girişini yasakladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Finlandiya'nın Rusya'ya kayıtlı araçların ülkeye girişinin yasaklandığını duyurmasının ardından bugün de Polonya'dan yasak duyurusu geldi. Polonya İçişleri ve İdari Yönetim Bakanı Mariusz Kaminski, Belarus sınırında gazetecilere verdiği röportajda, Rusya'ya kayıtlı araçların ülkeye girişinin yasaklandığını belirterek, "Polonya sınırındaki bu yasak bugünden itibaren yürürlüğe girecek" dedi.

Kaminski, bu kararın Rusya'nın uluslararası güvenliğe oluşturduğu tehdit nedeniyle alındığını belirterek, "Alınan karar, Ukrayna'daki acımasız savaşla bağlantılı olarak Rusya'ya ve Rus halkına uygulanan yaptırımların bir parçasıdır" açıklamasını yaptı.

Polonyalı Bakan, bu yasağın AB Komisyonu'nun eylül ayında yayımladığı Rusya'da kayıtlı araçların AB ülkelerine girişinin yasaklanmasına ilişkin yönergelerin ardından alındığını ifade etti.

Polonya, haziran ayında alınan kararla Belarus ile olan doğu sınırını hem bu ülkeden hem de Rusya'dan gelen kamyon, çekici, römork ve yarı römorklara kapatmıştı. - VARŞOVA