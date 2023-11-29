Polonya, Rusya sınırına asker göndermeye hazırlanıyor

Polonya'nın Finlandiya'ya destek olmak için Rusya sınırına asker gönderme planı, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından gerilimi artırıcı olarak değerlendirildi.

Polonya'nın, Finlandiya'ya destek olmak için Rusya sınırına asker gönderileceğini açıklamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, " Polonya'nın Rusya sınırına asker göndermeye yönelik planı gerilimi artıracak" dedi.

Polonya'nın Finlandiya'ya destek olmak için Finlandiya - Rusya sınırına bir grup Polonya askerinin gönderileceğini duyurmasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamalarda bulundu. Polonya ve Finlandiya'yı gerilimi tırmandırmakla suçlayan Peskov, "Öncelikle Finlandiya'yı hiç kimse tehdit etmiyor ve böyle bir çatışma yok. Bunlar sınır güvenliğini sağlamak için gereksiz önlemler çünkü ne tehdit var ne de gerginlik. Bu durum Rusya tarafından kışkırtmayı yoğunlaştırmak olarak algılanıyor. Sınırlarımıza ek kuvvetlerin gönderilmesi gerilimi tırmandırabilir. Bu nedenle Finlilerin sınırlarımızda askeri birliklerin yoğunlaştırılmasının bizim için tehdit oluşturacağını anlaması da gerekir" ifadelerini kullandı

Rusya, Ukrayna İstihbarat Şefi Budanov'un eşini zehirlediğini reddetti

Ukrayna'nın Ukrayna İstihbarat Şefi Kyrylo Budanov'un eşi Marianna Budanova'nın zehirlenmesinden Rusya'ya sorumlu tutmasına değinen Peskov, "Ukrayna her konuda Rusya'yı suçluyor. Bana göre Ukrayna, varlığından dolayı bile Rusya'yı suçluyor" dedi.

"Paşinyan gelirse görüşme fırsatı olur"

Gelecek ay Rusya'nın St. Petersburg kentinde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gayri resmi liderler zirvesine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da katılımının beklendiğini belirten Peskov, "Eğer Paşinyan oraya gelirse ki tüm liderler bekleniyor, bu durumda önemli bir görüşme fırsatı doğar. Tabii bu karar onların (Putin ve Paşinyan'ın) olacak" dedi.

Paşinyan ile Putin arasında bir telefon görüşmesi planlanıp planlanmadığı sorusuna da yanıt veren Peskov, "Hayır böyle bir plan yok" ifadelerini kullandı.

Paşinyan Belarus'taki KGAÖ Zirvesi'ne katılmamıştı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki topraklarını geri kazanmasından sonra Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkiler gerilmiş, Paşinyan, ABD ve AB ülkeleri ile ilişkileri yoğunlaştırmak için adımlar atmaya başlamıştı. Bu gerilimin ardından geçtiğimiz günlerde Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleşen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderler zirvesine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katılmamıştı.

Finlandiya Rusya ile olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatmıştı

Finlandiya, Rusya üzerinden gelen düzensiz göçmen akınıyla mücadele için daha fazla sınır kapısını kapatma kararı almıştı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo yaptığı açıklamada, cuma gece yarısından itibaren 9 sınır kapısından 8'ini kapatacaklarını duyurmuş, sadece kuzeydeki Raja-Jooseppi Sınır Kapısı'nın açık kalacağını ifade etmişti. Finlandiya, söz konusu göçmen akını nedeniyle Rusya'ya suçlamıştı. - MOSKOVA