Polonya, Rusya'nın etkisi altında ülke çıkarlarına zarar veren görevlileri araştıracak

Polonya parlamentosu, Rusya'nın Polonya'nın iç güvenliği üzerindeki etkisini araştıracak komisyon kurulmasını içeren yasayı kabul etti.

Polonya parlamentosu, Rusya'nın Polonya iç güvenliği üzerindeki etkisini araştıracak bir komisyon kurulmasını içeren yasayı kabul etti. Önümüzdeki günlerde senatoda görüşülecek yasa kapsamında kurulacak komisyon 2007-2022 yılları arasında Rusya'nın etkisi altında Polonya'nın çıkarlarına zarar verecek şekilde hareket eden kamu görevlileri ile üst düzey yöneticileri açığa çıkaracak çalışmalar yürütecek. Muhalefet partileri yasanın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle oylamada hayır oyu kullanırken, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi mensupları ise komisyonun devletin güvenliği açısından önemli olduğunu savundu.

Muhalefet partileri komisyona üye vermeyecek

Ana muhalefet partisi milletvekili Dariusz Jonski istihbarat görevlisi, savcı ve mahkemenin tüm yetkilerini kendinde toplayacak olan söz konusu komisyonun meclis komisyonu olmayacağını belirtti. Başbakan tarafından atanacak komisyon başkanının hükümetle aynı siyasi çizgiden olacağını ifade eden Dariusz Jonski, kurulacak komisyonla muhalefet partilerinin hedef alınacağını söyledi. Polonya Halk Cephesi PSL partisinin sözcüsü Milosz Motyka da komisyonun herhangi bir şeyi açıklığa kavuşturacak bir organ olmadığını, yalnızca PiS tarafından uydurulmuş suçlamalar temelinde muhalefeti kırbaçlamak için kullanılacağını aktardı. Muhalefet partilerinin 9 kişiden oluşacak komisyona üye vermeyeceklerini belirtti.

"Tusk ve Pawlak, Putin ve Gazprom yanlısı gaz anlaşmasının hesabını vermeli"

İktidar partisi PiS'in basın sözcüsü Rafal Bochenek ise komisyon kurulmasında herhangi bir politik alt metin bulunmadığını, komisyonun hem bir önceki iktidar hem de kendi iktidarları dönemini inceleyeceğini söyledi. Koalisyon hükümetinin bir diğer ortağı Solidarna Polska kontenjanından Tarım Bakan Yardımcısı Janusz Kowalski ise komisyonun çalışmalarının eski başbakan ve bir önceki AB Komisyonu Başkanı Donald Tusk'un Yüce Divan'a gönderilmesiyle sonuçlanmasını umduğunu söyledi. Janusz Kowalski, Donald Tusk ile yine eski başbakanlardan olan Waldemar Pawlak'ın 2010 yılında imzaladıkları "Putin yanlısı, Gazprom yanlısı" gaz anlaşmasının hesabını vermeleri gerektiğini savundu - VARŞOVA