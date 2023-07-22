Polonya, Rusya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Polonya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Polonya'nın batı bölgelerine yönelik ifadelerine tepki olarak Rusya'nın Varşova Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Polonya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Polonya'nın batı bölgelerine "Stalin'in Polonyalılara hediyesi" şeklindeki ifadelerine tepki olarak Rusya'nın Varşova Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığını bildirdi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski, Polonya Haber Ajansına (PAP) yaptığı açıklamada, "Rusya Büyükelçisi Sergei Andreyev, Dışişleri Bakanlığına geldi. Görüşme saat 10.00'da başladı ve kısa sürdü." dedi.

Putin, Polonya'yı Ukrayna'nın batı kesiminin kontrolünü ele geçirmeyi planlamakla suçlamasının ardından dün yaptığı açıklamada, "Günümüz Polonya'sının batı bölgeleri, Stalin'in Polonyalılara armağanıdır. Varşova'daki dostlarımız bunu unuttu mu? Onlara hatırlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise Putin'e "Stalin, yüz binlerce Polonyalının ölümünden sorumlu bir savaş suçlusuydu. Tarihsel gerçek şüphe götürmez." cevabıyla karşılık vermişti.