Polonya, Rusya adına casusluk yaptıkları iddiasıyla 16 kişiyi gözaltına aldı

Polonya İçişleri Bakanlığı, Rus casus şebekelerine yönelik operasyonlar kapsamında 16 yabancı uyruğu kişiyi Rusya adına casusluk yapmakla suçladı. İç Güvenlik Teşkilatı, bu kişilerin sabotaja hazırlandıkları ve Ukrayna'ya gönderilen askeri sevkiyatlar hakkında bilgi topladıklarına dair kanıtlar bulduğunu açıkladı.

Polonya, sabotaja hazırlandıkları ve Ukrayna'ya gönderilen askeri sevkiyatlar hakkında bilgi topladıkları gerekçesiyle 16 yabancı uyruklu kişiyi "Rusya adına casusluk yapmakla" itham etti.

Polonya İçişleri Bakanlığı, "Rus casus şebekelerine" yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan kişiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, şebeke üyesi olduğundan şüphelenilen 16 yabancı uyruklunun "Rusya adına casusluk yapmakla" suçlandığı bildirildi.

İç Güvenlik Teşkilatının (ABW), söz konusu kişilerin "sabotaja hazırlandıkları ve Ukrayna'ya gönderilen askeri sevkiyatlar hakkında bilgi topladıklarına ilişkin kanıt ele geçirdiği" kaydedilen açıklamada, 16 kişinin de suçlamaları kabul ettiği belirtildi.

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro da sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, sanıkların her birinin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Polonya'da martta Rus casus şebekesi üyesi olduğu iddia edilen 9 kişi, Ukrayna'ya silah taşımak için kullanılan demir yolunu izledikleri iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Ülkede temmuzda da Rusya Askeri İstihbaratına (GRU) çalıştığı iddia edilen ve ülkedeki bugüne kadar görülen "en büyük casus ağının" üyelerinin yakalandığı bildirilmişti.

Rus casus şebeke üyelerinin, askeri tesislerin ve kritik altyapının keşfi ile Ukrayna'ya askeri ve insani yardım taşınmasını izleme ve belgeleme faaliyetlerinde bulunduğu belirtiliyor.

Şebeke üyelerinin ayrıca Ukrayna'ya yardım taşıyan trenlerin raydan çıkarılması, kundaklamalar ve insanların darbedilmesi gibi eylemleri hazırladıkları iddia ediliyor.