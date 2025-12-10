Haberler

Polonya ile Ukrayna'dan "eski MiG-29 karşılığında dron teknolojisi" takası

Güncelleme:
Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, MiG-29 uçaklarının hizmet ömürlerinin tükenmesi nedeniyle Ukrayna ile transfer görüşmeleri yaptıklarını açıkladı. Ülke, dron teknolojisi transferine de odaklanacak.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, "Bir süre sonra MiG-29 uçakları, hizmet ömürlerinin tükenmesi nedeniyle Polonya Hava Kuvvetleri'nde görev yapmayacak. MiG-29'ların devri konusunda Ukrayna tarafıyla görüşüyoruz ancak aynı zamanda dron teknolojilerinin Polonya'ya transferi konusunda da görüşüyoruz. Bu dayanışma çift taraflı olmalı" dedi.

Polonya, hizmet ömrü tükenen Rus "Mikoyan MiG-29" savaş uçakları konusunda harekete geçti. Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz yaptığı açıklamada, "Bir süre sonra MiG-29 uçakları, hizmet ömürlerinin tükenmesi nedeniyle Polonya Hava Kuvvetleri'nde görev yapmayacak. MiG-29'ların devri konusunda Ukrayna tarafıyla görüşüyoruz, ancak aynı zamanda dron teknolojilerinin Polonya'ya transferi konusunda da görüşüyoruz. Bu dayanışma çift taraflı olmalı" ifadelerini kullandı.

"Bu, Ukrayna'yı destekleme amaçlı müttefik politikasının bir unsuru olacak"

Polonya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, potansiyel transferin Sovyet tasarımı MiG-29 savaş uçaklarının yaşlanması ve daha fazla modernizasyon imkanı bulunmamasıyla bağlantılı olduğu bildirildi. Açıklamada, "Bu, Ukrayna'yı destekleme ve NATO'nun doğu kanadının güvenliğini sağlama amaçlı müttefik politikasının bir unsuru olacak" denildi. Nihai kararın henüz verilmediği de vurgulandı.

Açıklamaya göre, hizmetten çekilen MiG'lerin şu anda yürüttüğü görevler F-16 ve FA-50 uçakları tarafından üstlenilecek. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
