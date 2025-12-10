Polonya ile Ukrayna'dan 'eski MiG-29 karşılığında dron teknolojisi' takası

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, "Bir süre sonra MiG-29 uçakları, hizmet ömürlerinin tükenmesi nedeniyle Polonya Hava Kuvvetleri'nde görev yapmayacak. MiG-29'ların devri konusunda Ukrayna tarafıyla görüşüyoruz ancak aynı zamanda dron teknolojilerinin Polonya'ya transferi konusunda da görüşüyoruz. Bu dayanışma çift taraflı olmalı" dedi.

"Bu, Ukrayna'yı destekleme amaçlı müttefik politikasının bir unsuru olacak"

Polonya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, potansiyel transferin Sovyet tasarımı MiG-29 savaş uçaklarının yaşlanması ve daha fazla modernizasyon imkanı bulunmamasıyla bağlantılı olduğu bildirildi. Açıklamada, "Bu, Ukrayna'yı destekleme ve NATO'nun doğu kanadının güvenliğini sağlama amaçlı müttefik politikasının bir unsuru olacak" denildi. Nihai kararın henüz verilmediği de vurgulandı.

Açıklamaya göre, hizmetten çekilen MiG'lerin şu anda yürüttüğü görevler F-16 ve FA-50 uçakları tarafından üstlenilecek. - VARŞOVA