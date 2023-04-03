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Polonya, MİG-29 tipi savaş uçaklarının bir kısmını Ukrayna'ya teslim etti

Polonya, MİG-29 tipi savaş uçaklarının bir kısmını Ukrayna'ya teslim etti

Politika Haberleri

Polonya Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Bürosu Başkanı Marcin Przydacz, Polonya'nın Ukrayna'ya taahhüt ettiği MİG-29 tipi savaş uçaklarından bir kısmının Ukrayna'ya teslim edildiğini açıkladı.

Polonya Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Bürosu Başkanı Marcin Przydacz, Polonya'nın Ukrayna'ya taahhüt ettiği MİG-29 tipi savaş uçaklarından bir kısmının Ukrayna'ya teslim edildiğini açıkladı.

Polonya, taahhüt ettiği MİG-29 tipi savaş uçaklarının bir kısmını Ukrayna'ya teslim etti. Polonya Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Bürosu Başkanı Marcin Przydacz yerel bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, "Birkaç MiG-29 çoktan gönderildi. Bunlar gerçekten de Ukrayna'nın ortak güvenliğimizi savunmasına yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı. Przydacz, Ukrayna'ya kaç adet savaş uçağının teslim edildiği hakkında ise bilgi vermedi.

Geçtiğimiz ay Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'ya savaş uçağı sözü veren ilk NATO üyesi olmuştu. Slovakya ise, 23 Mart'ta Ukrayna'ya göndereceği 13 MiG-29 savaş uçağından 4'ünü teslim etmişti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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