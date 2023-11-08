Polonya, Avrupa merkezli çok uluslu füze sistemleri şirketi MBDA ile kara konuşlu hava savunma sistemi teslimatına yönelik 4,92 milyar ABD doları değerinde bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin 1.000'den fazla CAMM ER füzesi ve 100'ü aşkın fırlatma rampası teslim almasını sağlayacak.

Polonya, MBDA ile 4,92 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

VARŞOVA, 8 Kasım (Xinhua) -- Polonya, Avrupa merkezli çok uluslu füze sistemleri şirketi MBDA ile kara konuşlu hava savunma sistemi teslimatına yönelik 4,92 milyar ABD doları değerinde bir anlaşma imzaladı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Polonya Silahlı Kuvvetleri söz konusu anlaşmayla 1.000'den fazla CAMM ER füzesi ve 100'ü aşkın fırlatma rampası teslim alacak.

Blaszczak'a göre anlaşma, sofistike füzelerin ve fırlatma rampalarının yerli üretimini kolaylaştırma amaçlı kapsamlı teknoloji transferi unsurlarını da içeriyor.