Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya liderleri Kiev'de

Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Letonya Devlet Başkanı Egils Levits ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda, temaslar gerçekleştirmek üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı 49. gününde sürerken, batılı ülkeler Ukrayna'ya olan desteği göstermek için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi ziyarette bulunmaya devam ediyor. Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Letonya Devlet Başkanı Egils Levits ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Düzenlenen ziyaret kapsamında liderlerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeleri beklenirken, ziyaretin içeriğinin güvenlik nedeniyle gizli tutulduğu öğrenildi.

Polonya Devlet Başkanlığı Sekreteri Jakub Kumoch yaptığı açıklamada ziyaretin, Devlet Başkanı Zelenskiy'e destek vermek ve Ukrayna'yı savunan askerlere moral olmak için düzenlendiğini belirtti. Ziyaretin Polonya'nın öncülüğünde gerçekleştiğini belirten Sekreter Kumoch, Polonya'nın Ukrayna'ya güvenlik ve lojistik anlamda destek sağladığını aktardı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika