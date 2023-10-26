Polonya, İsrail'in Filistin politikasını kınadı

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski, İsrail'in Varşova Büyükelçisi Yacov Livne'nin Varşova yönetimini Filistin konusunda eleştirmesi üzerine, " Polonya, özellikle sivil kayıplara yol açan saldırılar, altyapının, hastanelerin, okulların, konutların tahrip edilmesi, Gazze'deki sivillerin elektrik ve su erişiminin kesilmesi veya benzeri diğer eylemler de dahil olmak üzere, bu hakkı ihlal eden tüm eylemleri şiddetle kınamaktadır." mesajını paylaştı.

Jablonski, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Livne'nin Polonya'yı hedef alan söylemlerine yanıt verdi.

Polonya'nın İsrail ile vatandaşlarına yönelik tüm saldırıları kesin ve güçlü bir şekilde kınadığını belirten Jablonski, diğer devletlere de bu saldırıları kesin bir dille kınamaları çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Jablonski, geçen hafta Arap ülkelerinin büyükelçileriyle yaptığı görüşmede de bu çağrıyı yaptığına değinerek, " Polonya, İsrail'in sadece var olma hakkına değil, aynı zamanda uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak topraklarını ve halkını savunma hakkına da sahip olduğunu vurgular. Polonya, özellikle sivil kayıplara yol açan saldırılar, altyapının, hastanelerin, okulların, konutların tahrip edilmesi, Gazze'deki sivillerin elektrik ve su erişiminin kesilmesi veya benzeri diğer eylemler de dahil olmak üzere, bu hakkı ihlal eden tüm eylemleri şiddetle kınamaktadır." ifadelerini kullandı.

Polonya'nın, saldırı tehdidi altındaki bölgelerden sivillerin tahliye edilmesi için sürekli olarak çağrıda bulunduğunu vurgulayan Jablonski, "Bu tür tahliyelerin uzun bir süredir engellendiğini artan bir endişeyle not ediyoruz. Aşağıdaki paylaşıma bu şekilde yanıt verme ihtiyacına rağmen, Dışişleri Bakanlığı ülkelerimiz arasındaki her türlü iletişimin sosyal medya aracılığıyla değil, uygun diplomatik kanallar aracılığıyla yürütülmesini önermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, bugün X hesabından yaptığı paylaşımda dün Varşova'da bulunan Arap ülkelerinin büyükelçileri ile "dokunaklı" bir toplantı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Büyükelçilerin Gazze Şeridi'nde yaşanan can kayıplarından duydukları üzüntüyü ve Filistin'le dayanışma içinde olduklarını ifade ettiklerini belirten Rau, şunları kaydetmişti:

"Her bir insan hayatının çok değerli olduğunu vurguladım. Polonya bu konuda çifte standardı kabul etmeyecektir. Sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesini şiddetle kınadığımı yineledim. Filistinlilerin siyasi arzularını anlayışla karşıladığımı ifade ettim. Polonya, geçmişi itibarıyla, uluslararası toplum tarafından terk edilmenin ne kadar korkunç bir duygu olduğunu bilmektedir."

Bakan Rau'ya yanıt veren İsrail'in Varşova Büyükelçisi Livne ise "Sayın Bakan, umarım siz de Arap ülkelerini 'Nazi Hamas'ın' korkunç suçlarını kınamaya ve İsrail'in bir Yahudi devleti olarak var olma ve vatandaşlarını savunma hakkını tanımaya çağırmışsınızdır. Daha azı kesinlikle kabul edilemez." mesajını paylaşmıştı.