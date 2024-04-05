Polonya, İsrail Büyükelçisini protesto etti

Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de aralarında Polonya vatandaşı Damian Sobol'un da bulunduğu 7 uluslararası yardım görevlisini öldürmesinin ardından İsrail Varşova Büyükelçisi Jakow Liwne'yi bakanlığa çağırarak nota verdi. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrzej Szejna, Büyükelçi Liwne'nin Polonyalı Sobol'un ölümü nedeniyle özür dilediğini açıkladı.

Polonya, İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıda Polonya vatandaşı Damian Sobol dahil "World Central Kitchen (WCK)" adlı uluslararası yardım kuruluşunda görevli 7 çalışanın bulunduğu araçları hedef alarak öldürmesinin ardından İsrail'in Varşova Büyükelçisi Jakow Liwne'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak protesto notası verdi. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrzej Szejna, Büyükelçi Liwne ile gerçekleştirilen görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Büyükelçi, insani yardım konvoyunun bombalanması gibi uygar dünya tarihinde benzeri bulunmayan bu olay nedeniyle özür diledi, kendisine Polonya'nın taleplerini de içeren protesto notası verdim. Benim 'cinayet' olarak adlandırdığım saldırıya ilişkin şeffaf soruşturma beklentisi içerisindeyiz " ifadelerini kullandı.

"Saldırıyla ilgili soruşturmaya Polonyalı savcı da katılsın"

Bakan Yardımcısı Szejna, yardım görevlilerinin bulunduğu araçlara yönelik saldırıyla ilgili İsrail'deki soruşturmaya Polonyalı Damian Sobol'un ikamet ettiği Przemysl şehrinden bir savcının da katılmasını ve olaydan sorumlu askerler hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını talep ettiklerini söyledi. Ayrıca İsrail devletinden Sobol'un ailesine tazminat ödemesini istediklerini belirten Szejna, şimdiye kadar olayı açıklığa kavuşturma sürecinin Polonya tarafı için tatmin edici olmadığını söyledi. Büyükelçi Liwne'ye verdiği notada İsrail'i Birleşmiş Milletler'in Gazze'de ateşkes sağlanması ve insani yardım konvoylarının engellenmemesine ilişkin kararına uymaya çağırdıklarını aktaran Szejna, Gazze'ye insani yardımların süreceğini, bölgede ateşkes sağlanması için uluslararası forumlarda çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Büyükelçi protesto edildi

İsrail'in Varşova Büyükelçisi Jakow Liwne'nin Polonya Dışişleri Bakanlığı'na geldiği sırada bir grup, bakanlık binası önünde ellerinde Filistin bayraklarıyla protesto gerçekleştirdi. İsrail ile her türlü ilişkinin kesilmesini, Büyükelçi Liwne'nin sınır dışı edilmesini isteyen grup, "Özgür Filistin", "Filistin'de soykırımı durdurun" sloganları attı.

Ne olmuştu?

İsrail'in Varşova Büyükelçisi Liwne, İsrail ordusunun yardım görevlilerine yönelik saldırısının Polonya kamuoyunda da tepki çekmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polonya'da aşırı sağ ve sol, insani yardım kuruluşu görevlilerinin öldüğü saldırıda İsrail'i kasten cinayetle, Polonya Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve Konfederacja Partisi lideri Krzysztof Bosak ise İsrail'i savaş suçu işlemek ve Filistinlileri aç bırakmak için insani yardım kuruluşlarını terörize etmekle suçluyor. Bosak, 7 Ekim'deki Hamas saldırısını bugüne kadar kınamayı kabul etmeyen ve Polonya parlamentosunda yaktığımız Hanuka mumlarını yangın söndürme tüpü ile söndüren aşırı sağcının partili arkadaşı. Sonuç, antisemitistler hep antisemitist olarak, İsrail ise var olma hakkı için mücadele eden demokratik bir Yahudi devleti olarak kalacaktır. Aynı şekilde Batı dünyasının iyiliği için" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Duda ve Başbakan Tusk, Büyükelçi'ye tepki göstermişti

Büyükelçi'nin açıklamaları nedeniyle Varşova-Tel Aviv hattında diplomatik kriz patlak vermiş, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda dün yaptığı konuşmada, Liwne'nin Polonyalıları antisemitizm ile suçladığı açıklamasına tepki göstermişti. Duda, "Büyükelçi, İsrail devletinin Polonya ile olan ilişkilerinde en büyük problem" ifadelerini kullanmıştı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise hem İsrail tarafından şu ana kadar yapılan açıklamaları hem de İsrail Büyükelçisi Liwne'nin benimsediği iletişim biçimini kabul etmediğini söyleyerek, "Büyükelçi, eğer bizim medyamızda kamuoyuna açıklama yapmaya karar veriyorsa bu fırsatı değerlendirerek sıradan, insani bir özür dilemeli" demişti.

Polonya Dışişleri Bakanlığı da İsrail Büyükelçisi Liwne'yi 5 Nisan Cuma günü bakanlığa çağırmıştı. - VARŞOVA