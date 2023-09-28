Polonya İçişleri Bakanı: Schengen sınırında kalıcı kontroller yeniden başlamadı

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Almanya ile Schengen sınırında kalıcı kontrollerin yeniden başladığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kaminski, Alman tarafının sadece Polonya sınırındaki hizmet faaliyetinin yoğunluğunu artırdığını ve bu durumun kontrollerin yeniden başlaması anlamına gelmediğini ifade etti.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, ülkesi ile Almanya arasındaki Schengen sınırında kalıcı kontrollerin yeniden başladığı iddiasıyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Alman tarafı yalnızca Polonya sınırındaki hizmet faaliyetinin yoğunluğunu artırma kararı aldı. Bu, geçerli Schengen kuralları kapsamında kontrollerin yeniden başlaması anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Kaminski, Alman mevkidaşı Nancy Faeser ile telefonla görüştükten sonra yazılı açıklama yayımladı.

Görüşmede Almanya-Polonya sınırındaki durum ve Balkan rotasında artan göç baskısının ele alındığını kaydeden Kaminski, "Polonya ile Almanya arasındaki Schengen sınırında kalıcı kontrollerin yeniden başladığı iddiasıyla ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Alman tarafı yalnızca Polonya sınırındaki hizmet faaliyetinin yoğunluğunu artırma kararı aldı. Bu, geçerli Schengen kuralları kapsamında kontrollerin yeniden başlaması anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaminski, dünden bu yana Orta Doğu ve Afrika'dan Almanya'ya geçmeye çalışan 150 kaçağın yakalandığını aktararak, "Göçmen kaçakçılığına karışanların Almanya'da kısa veya uzun dönemli ikamet izinlerine (vize veya oturum kartı) sahip olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Polonya ile Almanya'nın yasa dışı göçle mücadelede daha yakın işbirliği yapacağını bildiren Kaminski, bu amaçla Polonya, Çekya ve Almanya'nın özel bir görev gücü kuracağını açıkladı.