Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Wagner grubunun hareketlerini yakından takip ediyor

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, Rus özel güvenlik şirketi Wagner grubunun hareketleri hakkında bilgi sahibi olduklarını ve durumu yakından izlediklerini belirtti. Wasik, Wagner'in Belarus'ta bir ana kampı olduğunu ve para için savaştıklarını söyledi. Polonya'nın Belarus sınırını tamamen kapatmayı düşündüğünü ancak Baltık müttefikleriyle görüşme yapılması gerektiğini ifade etti.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, Rus özel güvenlik şirketi Wagner grubunun hareketleri hakkında bilgi sahibi olduklarını ve durumu yakından izlediklerini belirtti.

Polonya devlet radyosuna konuşan Wasik, Polonya güvenlik servislerinin Wagner grubuna ilişkin süreci yakından izlediğini söyledi.

Wasik, Wagner'in Belarus'un merkezinde bir ana kampının yanı sıra eğitim için özel bir yeri olduğunu aktardı.

Wagner grubunun Belarus'a "tatil" için gelmediğinin altını çizen Wasik, "Bir amaç için oradalar. Para için savaşıyor ve öldürüyorlar." dedi.

Wasik, Wagner grubunun hareketleri hakkında bilgi sahibi olduklarını ve durumu yakından izlediklerini vurgulayarak, söz konusu grubun hafife alınmaması gerektiğine işaret etti.

Polonya'nın Belarus sınırını tamamen kapatmayı düşündüğünü ancak bunun için Baltık müttefikleriyle daha fazla görüşme yapılması gerektiğini söyleyen Wasik, "Belarus'u tamamen izole edip etmemeyi düşünmek gerekiyor. Bu konuyu dostlarımız Litvanya ve Letonya ile konuşmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Belarus'taki Wagner grubuna ait paralı askerin Polonya sınırına yaklaştığını söylemişti.

Morawiecki, Wagner'e ait 100'den fazla paralı askerin Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Rusya'nın Kaliningrad bölgesine ilerlediğini belirtmişti.

Gelişmelere tepki olarak Polonya hükümeti, Belarus sınırına 500 polis memuru ve askeri birlik konuşlandırarak oradaki mevcut güçleri destekleme kararı almıştı.

Wagner'e mensup bir grup savaşçı, Belarus'a yerleştirildi

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin'in, Belarus'a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun, Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

Wagner'in kurucusu Prigojin, 19 Temmuz'da, paralı savaşçılarının bir grubunun Belarus topraklarına geldiğini ve Belarus ordusuna eğitim verdiğini bildirmişti.

Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını dile getirmişti.