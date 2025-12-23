Haberler

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasıyla sınıra savaş uçakları konuşlandırdı

Güncelleme:
Polonya Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırıları başlatmasının ardından, ülkenin hava sahasını korumak amacıyla savaş uçaklarının sınıra konuşlandırıldığını duyurdu. Önleyici tedbirler kapsamında kara konuşlu hava savunma ve radar sistemlerinin hazırlık seviyeleri artırıldı.

Polonya Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'nın batısına hava saldırıları başlatmasının ardından, Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla savaş uçaklarının sınıra konuşlandırıldığını açıkladı.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırısı başlatmasıyla harekete geçti. Polonya Silahlı Kuvvetleri, ülkenin hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla savaş uçaklarının sınıra konuşlandırıldığını açıkladı. Açıklamada, "Savaş uçakları havalandırıldı ve kara konuşlu hava savunma ile radar keşif sistemleri artırılmış hazırlık seviyesine geçirildi. Bu önlemler önleyici niteliktedir ve özellikle tehdit altındaki bölgelere bitişik alanlarda hava sahasının güvence altına alınması ve korunmasını amaçlamaktadır" denildi. - VARŞOVA

