Polonya, Güney Kore'den tank ve obüs satın alacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polonya, Güney Kore'den tank ve obüs satın alacak

Polonya, Güney Kore'den tank ve obüs satın alacak

Polonya, Güney Kore'den 980 tank, 648 kundağı motorlu K9 zırhlı obüs ve 48 FA-50 savaş uçağı satın alınacağını açıkladı.

 - Güncelleme:

Polonya, Güney Kore'den 980 tank, 648 kundağı motorlu K9 zırhlı obüs ve 48 FA-50 savaş uçağı satın alınacağını açıkladı.

Polonya, devam eden Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımlar sonucu oluşan mühimmat açığını kapatmak için Güney Kore'den tank ve obüs alacağını açıkladı. Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore'nin K2 modeli 980 tank, 648 kundağı motorlu K9 zırhlı obüs ve 48 FA-50 savaş uçağı satın alınacağı belirtildi.

Bakanlık ilk 48 K9 obüsünün de bu yıl gelmesinin beklendiğini belirtirken, 2025 yılından itibaren obüslerin Polonya'da üretileceğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca Güney Kore'den alınacak askeri mühimmatların Polonya'nın, Rusya'ya karşı savaşında kullanması için Ukrayna'ya gönderdiği Sovyet döneminden kalma tankların yerini alacağını ifade etti. - VARŞOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Güney Kore Polonya Rusya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title